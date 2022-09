네오핀, 블록체인 P2E 플랫폼 '제미터'와 MOU 체결

블록체인 전문기업 네오핀은 블록체인 P2E 플랫폼 제미터와 디파이(De-FI) 서비스 및 토큰 생태계 확장을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.



이번 업무협약으로 네오핀 스왑 서비스를 통해 제미터의 기축통화인 'ZEMIT'을 다양한 블록체인 토큰과 스왑할 수 있게 됐다. 스왑풀에 유동성을 공급할 시 예치 비율에 따라 NPT(네오핀 토큰)를 보상으로 받을 수도 있다.



제미터는 최근 NFT 마켓 플레이스 출시, '드래곤라자 오리진 On ZEMIT' 온보딩 등 생태계 조성을 위한 공격적인 행보를 보이고 있다. '어비스 On ZEMIT'의 퍼블리싱에도 박차를 가하고 있다.



블록체인 오픈플랫폼 네오핀은 KYC(Know-Your-Customer) 인증 시스템과 자금세탁방지(AML) 정책 등 엄격한 보안 가이드라인을 적용하여 '신뢰'와 '안정성'을 강화한 것이 특징이다. 스테이킹, 일드파밍, 스왑 등 다양한 디파이 서비스를 중심으로 P2E(Play to Earn), S2E(Service to Earn), NFT 등으로 생태계를 연결 및 확장해나가고 있다.



네오핀 모기업인 네오플라이는 네오위즈홀딩스의 자회사다. 지난 2018년부터 노드 운영을 시작했으며 클레이튼 거버넌스 위원회 활동, 2019년부터 가상자산 지갑 서비스 '엔블록스' 운영 등 블록체인 사업에 대한 탄탄한 기술 노하우와 경험을 보유하고 있다.



네오핀 마성민 CTO는 "네오핀이 보유한 디파이 기술력과 제미터가 보유한 게임 IP 및 P2E 플랫폼을 기반으로 공동의 시너지를 창출해 나가겠다"며 "이번 업무 협약 체결 이후 양사가 함께 글로벌 블록체인 생태계를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자