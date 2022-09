라이엇게임즈 '발로란트' 배그도 제쳤다

라이엇게임즈는 FPS 게임 발로란트가 한국 서비스 후 처음으로 PC방 순위 5위에 진입했다고 8일 밝혔다. PC방 게임 통계 업체 '게임트릭스'가 공개한 내용에 따르면 발로란트는 4.15%의 점유율을 기록, 오버워치(3.62%)에 이어 배틀그라운드(4.04%)까지 제쳤다.



2020년 출시된 발로란트는 지난해 말 조금씩 인기를 끌어올린 데 이어 올해 6월부터 PC방 인기 순위 탑10에 진입하는 등 본격적인 상승세를 이어가고 있다. 발로란트는 지난 8월 27일 4.97%의 PC방 일간 점유율을 달성했다. 8월에는 PC방 월간 점유율 3.70%를 기록하며 자체 최고 기록을 경신해나가고 있다.



발로란트 인기는 '리그 오브 레전드' 한국 서비스 초기의 PC방에서 불던 'LoL 붐'과 유사한 형태라는 것이 회사 측의 분석이다. 라이엇게임즈는 샷 한 방에 교전이 종료되는 긴장감과 요원들의 다양한 스킬이 만들어내는 변수 등 특유의 게임성을 상승세 이유로 꼽았다. 한국 요원 '제트' 뮤직비디오 'Can't Slow Me Down', PC방과 연계한 'VAL조각 이벤트'와 'PC방 썸머 VAL캉스' 등 다양한 마케팅 포인트가 한국 플레이어들의 눈길을 사로잡았다고 덧붙였다.



구기향 라이엇 게임즈 홍보총괄은 "지난해 후반 시작된 발로란트의 인기 역주행이 무서운 기세로 계속되고 있다. 이는 꾸준한 게임 업데이트와 마케팅 등의 힘이기도 하지만, 10대·20대 플레이어들 사이에서 친구와 함께 발로란트를 플레이하는 흐름이 퍼지고 있기 때문으로 보인다"라고 전했다.



한편, 라이엇게임즈는 발로란트에서 추석 연휴를 맞아 VAL조각 이벤트를 진행한다. 플레이어들은 집 또는 라이엇 프리미엄 PC방에서 발로란트를 플레이한 뒤 VAL조각과 PC방 조각을 받는다. 이를 통해 콘벡스 셰리프 등을 획득하거나 발로란트 쿠션, 발로란트 프랙처 장패드 등에 응모할 수 있다. 13일까지 발로란트 공식 유튜브 커뮤니티에 추석 맞이 덕담 댓글을 남긴 플레이어 중 100명에게는 VAL조각 500개를 지급할 예정이다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자