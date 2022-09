시니스트 사옥. 사진=시니스트

어댑터토큰(ADP) 개발 및 운영사인 (주)시니스트가 솔루션과 프로젝트 영업을 강화하기 위해 'SI 사업부'를 신설하고 총괄에 김재환 상무를 선임했다.



신임 김재환 상무는 핸디소프트, 가온아이 등 오랜 기간 IT 기업용 소프트웨어 영업, 마케팅 및 전략 기획을 이끈 경험과 한국IT보안 협동조합까지 경험한 IT 전문가로 향후 시니스트 영업성장이 기대되고 있다.



기존 블록체인 콘텐츠 서비스 플랫폼 '어댑터(ADAPPTER)'와 K-Pop 한류 플랫폼인 '포도알(Podoal)' 포트폴리오를 강화하고 다양한 기술로 확대된 디지털 솔루션을 준비하는 등 시니스트의 신성장 동력을 발굴해 나갈 방침이다.



시니스트는 어댑터 생태계의 글로벌 '블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 핵심 기반 기술로 하여 기술병합과 New BM을 통한 Web 3.0 형 성장임을 강조하고 있다.



이를 위해 DID, 투표, 전자계약, 전자지갑 등의 솔루션 판매 및 유통 확대와 함께, 콘텐츠 DAPP, 리워드 AI 구축, P2E/NFT 엔진 구축 등의 프로젝트 경험 자체를 상품으로 보급할 계획이라고 밝혔다.



시니스트의 이런 움직임은 기존 빅데이터, AI, IOT와 다른 출발점으로 인해 Web 3.0 시장 성장에 얼마나 큰 차이를 보일지 귀추가 주목되고 있다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자