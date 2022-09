인디 게임 마니아 축제 '2022 BIC 페스티벌'

자본이 적어도, 개발 인력이 많지는 않아도 세상에는 정말 재밌고 창의적인 인디 게임이 무궁무진하다. 인디 게임을 개발하는 중소 개발사는 마케팅에 공격적인 투자가 어렵기 때문에 일반 대중들은 잘 알지 못하는 경우가 많다.



다행히 재밌는 인디 게임들이 대중들에게 얼굴을 비칠 좋은 기회가 왔으니 바로 '부산인디커넥트페스티벌(이하 BIC 페스티벌)'이다. BIC 페스티벌은 관람객이 직접 게임을 즐길 수 있는 체험형 축제다. 즉, 인디 게이 마니아는 물론, 기자와 같은 소위 '겜덕(게임+오타쿠)'들에겐 그야말로 지상낙원과 같은 곳이다.



마블 히어로 영화 '캡틴 아메리카'의 명대사 "하루 종일도 할 수 있어"란 대사처럼 기자도 일만 아니었으면 축제가 열리는 4일 내내 게임만 즐기고 싶었다. 그만큼 체험하면서 몰입감 넘치는 인디게임이 많았다.



남녀노소 관계없이 재밌게 게임을 체험하며 즐기는 모습을 보니 한 명의 게임 팬으로서 기뻤다. 가족과 온 한 관람객은 "딸이 게임을 정말 좋아해서 같이 왔다. 즐거워하는 모습을 보니 기분이 덩달아 좋아진다"며 "게임을 잘 모르지만 이번 축제를 통해 딸과 취미를 함께할 수 있어 좋다"고 소감을 전했다.



현장에는 가족 단위 관람객이 많았다. 자녀들은 놀이동산이나 동물원에 온 듯한 초롱초롱한 눈망울로 부스 여기저기를 뛰어다니는 모습을 보니 "축제를 정말 재밌게 즐기고 있구나"라고 느낄 수 있었다.



축제를 찾은 관람객뿐만 아니라 인디 게임 개발자들에게도 매우 좋은 기회다. 최태훈 젤리스노우 스튜디오 대표는 "이렇게 직접 유저들에게 게임을 선보일 수 있는 기회가 생겨 좋다. 도트 그래픽의 게임 개발에 정말 많이 노력했다. 많은 분들이 해보시고 재밌게 즐겼다는 말을 들으니 더욱 힘을 얻었다"고 밝혔다.



올해 8회째를 맞는 글로벌 인디게임 행사 부산인디커넥트페스티벌 2022이 9월 1일부터 4일까지 부산항국제전시컨벤션센터(이하 BPEX)에서 개최됐다. 부산시와 부산정보산업진흥원과 함께 개최한 이번 축제는 22개국 162개 게임이 전시된다.

전시장 입구에는 배치도 및 전시작 리스트와 함께 다양한 소품으로 사진을 찍을 수 있는 포토부스가 마련되어 있다축제를 즐기러 왔는데 기념 촬영 한번 쯤은 괜찮잖아?먹거리를 판매하는 부스도 있다군침이 싹 도는....인디게임 취향 테스트 '겜비티아이(게임+MBTI)'를 직접 해볼 수 있다기자는 '과몰입 미션형' 게임을 선호한다고 나왔습니다겜비티아이 결과에 따라 과몰입 미션형 부스존부터 둘러보도록 하겠습니다게임 조작 방법부터 과몰입 그 자체인 '모스'... 말 그대로 모스 부호로 조작하는 게임이다.과몰입하면 역시 미연시다. 핍보 스튜디오의 여성향 미연시 '낙원의 기록'이모티콘으로도 유명한 캐릭터 '오구'가 등장하는 문랩/싱크홀 스튜디오의 '오구와 비밀의 숲'FrogParty의 장애물 통과 퍼즐 게임 'Vine' ... 아주 무서운 게임이다. 오기 생겨서 하다보니 15분이 사라졌다.VR 공포 게임.. 'We are here, PAPA' ... 하수구 안을 정말 소름돋게 잘 꾸며놨다아케이드 던전의 '아케이드 던전' 게임은 여럿이 함께 즐기는 아케이드 파티 게임이다.바로 옆 심플한 뽀작형 부스존으로 넘어왔다. '파인버드 게임즈'의 '예티를 잡아라' 부스귀여운 예티를 구석으로 몰아서 잡는 귀여운 퍼즐 게임이다Chucklefish의 'Wildfrost' 게임... 전략 로그라이크 덱빌더 장르다사천성과 땅따먹기를 결합한 퍼즐 게임 쇼타임 게임즈의 '팝핑보바'전투형 부스존으로 이동했다팀 에뚜의 '문경새재'는 과거시험을 보러가는 선비 컨셉의 액션게임이다.. 컨셉이 너무 신박하다주식회사 비펙스의 '비트 더 비트'... 일러스트가 굉장히 인상적이었던 리듬게임슈트의 능력을 활용한 도트 액션 게임 에그타르트 주식회사의 '메탈 슈츠'컨셉이 아주 맛집이다.. 로봇 대전 격투 게임 괴집단의 'B.U.R.S.T'수리검을 이용한 스피드 액션 게임 번지의 '이나리'핵 앤 슬래시 로그라이트 게임 이프문의 'RIM : 영혼의 항아리'커넥트픽 부스존으로 이동~"모니터 어디서 구하셨나요..." 레트로 감성이 돋보이는 아스테로이드제이의 '닌자일섬'몽환적인 흑백 톤의 액션 어드벤처 게임 알페라츠*의 '네바에'외계인과의 사투를 그린 1인칭 생존게임... 스튜디오 해치의 'The Highrise'팀 아이볼의 레이싱 게임 'SKID'젤리스노우 스튜디오의 2D 도트 어드벤처 액션 게임 '메탈유닛'데브시스터즈의 부스존도 있다다양한 쿠키런 캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 포토존도 마련되어 있다데브시스터즈 부스에서 경품 추첨을 하는데 기자는 3등이 당첨됐다최은상 한경닷컴 게임톡 기자