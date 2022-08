펀플러스·FTX 벤처스·메이커스 펀드와 투자 리드

"웹3 게임 생태계 성공 시대 열릴 것"

사진=컴투스

<블록체인·가상자산(코인) 투자 정보 플랫폼(앱)

'블루밍비트'

에서 더 많은 소식을 받아보실 수 있습니다>

컴투스 그룹이 구축한 블록체인 메인넷 엑스플라(XPLA)는 웹3 게임 플랫폼을 운영하는 엑스테리오(Xterio)에 전략적 투자를 실시한다고 31일 밝혔다.엑스플라는 글로벌 최고 수준의 게임 회사인 펀플러스(FunPlus), FTX 벤처스(FTX Ventures), 메이커스 펀드(Makers Fund)와 함께 엑스테리오 투자를 주도했다. 엑스테리오는 이번 투자 유치로 총 4000만 달러(한화 약 538억 원) 규모의 투자금을 확보했다. 투자금은 웹3 게임 개발 및 플랫폼 구축에 활용할 계획이다.엑스테리오는 펀플러스(FunPlus), EA(Electronic Arts), 액티비전 블리자드(Activision Blizzard), 넷이즈(NetEase) 등 쟁쟁한 글로벌 게임사 출신 베테랑들이 대거 합류한 프로젝트다. 향후 다양한 장르의 글로벌 웹3 게임 개발 및 퍼블리싱에 나서 아시아, 유럽, 북미 전역의 글로벌 유저들에게 웹3 기반의 게임 경험을 제공할 방침이다.이번 투자 유치를 통해 엑스테리오는 펀플러스의 독점적인 웹3 파트너로 활약하게 된다. 엑스플라와 함께 엑스테리오 투자를 주도한 펀플러스는 스테이트 오브 서바이벌(State of Survival), 킹스 오브 아발론(Kings of Avalon), 건스 오브 글로리(Guns of Glory) 등 전 세계 70여 개국에서 1위에 오른 인기 모바일 게임들을 개발하고 퍼블리싱한 바 있다. 'LoL 월드 챔피언십' 우승 경력을 갖고 있는 E스포츠 게임단 FPX(FunPlus Phoenix)도 운영하고 있다.폴 킴 엑스플라 리더는 "우리와 동일한 웹3 철학을 갖고 있는 엑스테리오에 투자 파트너사로 함께하게 돼 매우 기쁘게 생각한다"며 "글로벌 게임 업계 출신 베테랑 리더십을 통해 웹3 게임 생태계의 성공 시대가 열릴 것으로 기대한다"고 말했다.제레미 혼 엑스테리오 공동 창립자는 "엑스테리오는 앞으로 블록체인 기술을 접목한 차세대 게임 콘텐츠 개발에 주력할 것"이라며 "엑스플라의 지원으로 전세계 유저들에게 자사 게임을 성공적으로 선보일 계획"이라고 전했다.한편 본격 가동을 시작한 엑스플라는 게임을 비롯한 문화, 예술 콘텐츠에 특화된 블록체인 메인넷을 지향하며 앞으로도 메이저 블록체인 메인넷이 되기 위한 생태계 확장에 적극 나설 계획이다.정효림 블루밍비트 기자 flgd7142@bloomingbit.io