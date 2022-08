게임스컴이 한창인 퀼른에서 길드워2 10주년 기념 커뮤니티 행사가 열렸다엔씨소프트(대표 김택진)의 북미 법인 엔씨웨스트가 '길드워2'의 서비스 10주년을 맞아 주요 기록을 담은 인포그래픽을 공개했다.길드워2는 엔씨 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 제작한 PC온라인 MMORPG다. 2012년 8월 출시해 올해로 서비스 10주년을 맞이했다. 전 세계 1600만 명의 이용자가 즐겼고, 누적 매출 1조 원을 돌파한 밀리언셀러 타이틀이다.엔씨웨스트는 길드워2 공식 홈페이지를 통해 이용자들이 10년간 어떻게 게임을 즐겨왔는지 주요 기록들을 공개하며 글로벌 이용자들과 함께한 순간을 돌아봤다. 2012년 출시 이후 △길드 130만 개 이상 생성 △전설 무기 180만 개 이상 제작 △다이내믹 이벤트 완료 횟수 36억 회 이상 △인게임 재화 골드 거래량 총 45억 이상 등의 수치를 기록했다. 지난 10년 동안 '가시의 심장(Heart of Thorns)'과 '패스오브파이어(Path of Fire)', '엔드오브드래곤즈(End of Dragons)' 등 3개의 확장팩을 출시했다.한편, 엔씨웨스트는 서비스 10주년을 맞아 유럽 게임 전시회 '게임스컴'이 열리는 독일 쾰른에서 이용자 대상의 커뮤니티 이벤트를 8월 25일 개최했다. 게임스컴이 열리고 있는 쾰른메세 인근에서 200여 명의 글로벌 팬과 개발진이 모여 길드워2의 10주년 축하 행사를 열었다.장동준 한경닷컴 게임톡 기자