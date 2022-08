출시 넉달 '경기똑D' 서비스 확대…지자체 공채정보도 제공

정보기술(IT) 인재양성 스타트업 코드스테이츠는 자사 교육과정 수료자를 위한 IT 커리어 커뮤니티 '코드아일랜드'를 열었다고 26일 밝혔다. 코드아일랜드는 '업계에 표류하지 않도록 함께 성장하는 섬'이라는 콘셉트를 바탕으로, 메타버스 플랫폼 젭(ZEP)에 기반해 참여자 레벨·역할 제도, 프로그램 참여용 자체 화폐 포인트 등 독창적 시스템을 도입했다고 회사는 강조했다. 참여자는 커뮤니티에서 교류하며 커리어 역량을 높일 수 있고 강연, 구직지원, 네트워킹 등 프로그램에 참여할 수 있다. 참여자 혜택을 위해 코딩 제품 기업 제휴를 늘리고, 코드스테이츠 마곡 캠퍼스 공간 일부를 지원해 오프라인 교류도 지원할 계획이라고 회사는 밝혔다. 코드스테이츠 김인기 대표는 "자사 교육 시스템이 발굴한 IT 인재가 다양한 관계망 안에서 업계 전반에 긍정적인 영향력을 확대해 나가며 코드아일랜드가 지속 성장할 수 있을 것으로 기대한다"라며 "국내 대표 IT 커뮤니티로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다. /연합뉴스