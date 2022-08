어댑터토큰, 싱가포르 기반 '코인스토어'에 25일 상장

어댑터토큰(ADP)이 싱가포르 기반의 글로벌 가상자산거래소 코인스토어(Coinstore)에 8월 25일 오후 2시에 상장한다.



코인스토어는 120개 이상의 인기 가상자산이 등록되어 있고, 사용자 중심의 직관적인 인터페이스를 통해 사용하기 쉬운 가상자산 거래 플랫폼으로 알려졌다.



동남아시아의 글로벌 가상자산 거래소로 전세계 175개국에서 각 국가의 언어로 서비스되고 있다. 어댑터 프로젝트는 하반기 P2E 모바일 낚시게임 출시를 앞두고 코인스토어 상장을 시작으로 동남아시아 시장확대에 박차를 가하고 있다.



어댑터토큰(ADP)은 2020년 국내 가상자산 거래소 '빗썸(Bithumb)' 상장을 시작으로 2022년에 들어 세계 최초로 USDT 결제 옵션을 제공하는 파생 상품 거래소인 'BTCEX'와 전세계 거래소 랭킹 7위에 랭크 되어 있는 게이트아이오, 세계 3대 가상자산 거래소인 '후오비 글로벌(Huobi Global)' 그리고 인도네시아 최초, 최대의 가상자산거래소 인도닥스(Indodax) 등 글로벌 거래소에 활발히 상장되었다.



이번 코인스토어 상장은 2022년 들어 여덟번째 글로벌 거래소 상장이다.



어댑터토큰의 운영 및 개발사 시니스트는 '글로벌 블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 블록체인(BlockChain), 케이팝(K-Pop), 한류(K-Wave), 모바일 게임(Game), 스포츠(Sports), 뷰티(Beauty), 핀테크(FinTech), NFT(Non-Fungible Token), P2E(Play to Earn), R2E(Read to Earn), T2E(Time to Earn) 등 다양한 콘텐츠를 통해 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장시켜 나가고 있다.



삼성전자와 KB국민은행 등 국내의 대기업과의 업무협약과 아시아 최대 벤처투자 기관인 'FBG 캐피털(FBG Capital)'의 투자 유치를 성공시켰다.



김효상 시니스트 대표는 "'코인 약세장 속에서도 이번 코인스토어 상장을 시작으로 2022년 하반기 역시 지속적인 비즈니스 영역 확장과 글로벌 시장 확대를 통해 더 많은 이용자들을 어댑터 생태계로 유치해 모두에게 즐거움을 줄 수 있도록 정진할 것"이라고 밝혔다.



박명기 한경닷컴 게임톡 기자