'P의 거짓', 한국 최초 게임스컴 '가장 기대되는 플레이스테이션 게임' 수상

엔씨소프트(대표 김택진)의 북미법인 엔씨웨스트는 '길드워2'의 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀 서비스를 시작했다고 24일 밝혔다.길드워2는 엔씨의 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 제작한 PC 온라인 MMORPG다. 2012년 8월 출시해 올해로 서비스 10주년을 맞이했다. 엔씨웨스트는 길드워2의 스팀 서비스를 8월 23일 정오(현지시간)부터 시작했다. 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등 4개 언어로 서비스한다.스팀 출시를 기념해 신규 트레일러도 공개했다. 지난 10년간 길드워2 오리지널 게임과 확장팩을 통해 출시한 주요 콘텐츠 및 기능을 소개했다. 길드워2 공식 유튜브에서 확인할 수 있다.글로벌 이용자는 스팀에서 길드워2의 모든 콘텐츠를 즐길 수 있다. 스팀을 통해 가입한 신규 이용자는 기존의 길드워2 이용자들과 동일한 서버에서 함께 플레이 가능하다.길드워2의 오리지널 게임은 무료로 이용할 수 있다. 현재까지 출시한 확장팩 3종△'가시의 심장(Heart of Thornes)' △'패스오브파이어(Path of Fire)' △'엔드오브드래곤즈(End of Dragons)' 등은 추가로 구매 가능하다. 모든 콘텐츠를 한 번에 구매할 수 있는 '컴플리트 컬렉션'도 출시했다. 확장팩 3종과 스토리 확장 콘텐츠 '리빙 월드' 5개 시즌을 모두 플레이할 수 있다.장동준 한경닷컴 게임톡 기자