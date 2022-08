라이엇게임즈, 'PC방 풀 파티 POOL렉스 이벤트' 개최

- 히트2 디렉터 코멘터리 EP. 03 'TELL the World'넥슨의 신작 MMORPG '히트2' 제작진이 3번째 디렉터 코멘터리 'TELL WORLD'로 운영 방향성, 과금 모델, 소통 방식 및 장기 서비스 계획 등을 상세하게 소개했다.먼저 최성욱 넥슨 사업본부장이 넥슨의 역할과 서비스를 준비할 때 고민 포인트를 얘기했다. 최 본부장은 "넥슨에서는 넥슨게임즈의 개발진과 함께 히트2가 성공적으로 론칭할 수 있도록 사업과 마케팅 운영 등 게임 내·외부의 질 높은 서비스를 제공하기 위해 협업 중이다"고 운을 뗐다.이어 "그간 넥슨에서 다양한 장르의 게임들을 출시하고 서비스하는 과정에서 유저들의 환경이나 게임을 바라보는 시선이 계속 빠르게 변했다고 생각한다. 불과 1년 전만 해도 괜찮았던 구성들이 시간이 지나면 빠르게 달라진다. 그런 과정들을 거듭하면서 히트2에서는 유저 니즈의 적극적인 반영, 즐거운 플레이 환경을 조성하기 위해 노력했다"고 전했다.고민 포인트에 대해선 김의현 넥슨게임즈 디렉터가 "히트 원작의 감성 구현이 가장 큰 숙제였다. 장르적 차이가 있어 원작의 감동과 재미를 어떻게 하면 효과적으로 전달할 지가 고민이었다"고 설명했다.- 최성욱 넥슨 사업본부장이어 김 디렉터는 히트2의 주요 콘텐츠와 방향성을 소개했다. 먼저 채집 관련 질문에 답했다. 김 디렉터의 설명에 따르면 히트2의 채집은 펫을 통해 이뤄지는 독특한 구조로 설계했다. "유저들이 사냥을 시작하면 펫들이 필드에서 채집을 한다. 일정 시간이 지나면 채집 결과물을 가지고 돌아온다"고 전했다.히트2 제작진이 지목한 가장 큰 서비스 가치는 유저들의 제안과 피드백을 확인하는 과정이었다. 최 본부장은 "론칭 후 라