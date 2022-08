엔씨, 스팀 플랫폼에 '길드워2' 출시

엔씨소프트(대표 김택진) 북미법인 엔씨웨스트가 23일 '길드워2'를 글로벌 게임 유통 플랫폼 '스팀'에 출시한다.



길드워2는 엔씨 북미 개발 스튜디오인 아레나넷이 제작한 PC 온라인 MMORPG다. 2012년 출시 이후 전 세계 1600만 명의 이용자가 즐겼고, 누적 매출 1조원을 돌파한 밀리언셀러 타이틀이다. 올해 2월 신규 확장팩을 선보이며, 2분기에 전년 동기 대비 70%, 전 분기 대비 34% 높은 매출을 기록했다.



스팀 신규 이용자는 기존의 길드워2 이용자들과 함께 동일한 서버에서 게임을 플레이할 수 있다. 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어 등 4개 언어로 이용 가능하다.



엔씨웨스트는 스팀 이용자를 위해 길드워2의 모든 확장팩과 콘텐츠를 즐길 수 있는 '컴플리트 컬렉션'을 출시한다. 컬렉션을 구매한 이용자는 확장팩 3종인 '가시의 심장(Heart of Thorns)', '패스 오브 파이어(Path of Fire)', '엔드 오브 드래곤즈(End of Dragons)'와 스토리 확장 콘텐츠 '리빙월드(Living World)'의 5개 시즌을 즐길 수 있다. 엔씨웨스트는 스팀 출시 소식과 함께 새로운 트레일러 영상도 공개했다.



존 테일러 아레나넷 스튜디오 디렉터는 "지난 10년간 쌓아온 길드워2만의 혁신적인 판타지 세계를 스팀 서비스를 통해 더 많은 글로벌 이용자가 즐길 수 있길 기대한다"고 밝혔다.



길드워2는 서비스 10주년을 맞아 유럽 게임 전시회 '게임스컴 2022' 기간 동안 이용자 대상의 커뮤니티 이벤트를 진행한다. 길드워2 개발진과 함께 10주년을 축하하는 자리로 독일 쾰른에서 8월 25일 열린다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자