뉴욕 타임스스퀘어서 BTS 협업 갤럭시Z플립4 홍보영상 상영

15개 스크린으로 1시간 상영…런던 피카딜리서커스서도 동시에똑같은 영상 13일 정오 서울 코엑스·도쿄 시부야서 상영삼성전자가 10일 미국 뉴욕에서 신제품 갤럭시Z플립4를 발표한 후 BTS와 협업해 제품 홍보에 나섰다.삼성전자는 현지시간 10일 오후 4시(한국시간 11일 오전 5시)부터 한 시간 동안 뉴욕 타임스스퀘어에서 15개 스크린을 통해 '갤럭시Z플립4 X BTS' 협업 영상을 상영했다.뮤직비디오 형식으로 제작된 해당 영상은 갤럭시Z플립4 X BTS 영상 두 편과 갤럭시Z플립4 광고가 묶인 약 10분 분량의 영상으로, 1시간 동안 반복 상영됐다.BTS와의 협업 영상 가운데 첫 번째 영상의 제목은 '갤럭시 X BTS: 언폴드 유어 월드 위드 Z플립4'(Galaxy x BTS: Unfold your world with Z Flip4│Samsung)로, 분량은 4분 20초가량이다.BTS 팬인 주인공이 Z플립4를 통해 가상의 시공간에서 BTS를 만나는 경험을 담은 영상으로, BTS의 신곡 '옛 투 컴'에 맞춰 이야기가 전개된다.두 번째 영상 '오버 더 호라이즌 2022'(Over the Horizon 2022 produced by SUGA of BTS)은 BTS 멤버 전원이 Z플립4를 통해 새로운 경험을 하는 순간을 표현했다.멤버 슈가가 '오버 더 호라이즌' 편곡에 참여했으며 분량은 약 1분 30초다.이들 영상은 뉴욕뿐 아니라 영국 런던의 피카딜리 서커스에서도 같은 시간대에 상영됐으며, 서울 코엑스와 일본 도쿄 시부야에서는 13일 정오에 상영될 예정이다.삼성전자는 BTS와 협업 영상과 함께 이날 보라 퍼플과 그라파이트, 핑크 골드, 블루 등 네 가지 색상의 갤럭시Z플립4도 공개했다.이 가운데 보라 퍼플은 한국어 '보라'와 영어 '퍼플'을 조합한 것으로, 삼성전자는 이 명칭을 전 세계적으로 동일하게 사용할 예정이다.보라색은 BTS를 상징하는 색이기도 하다.삼성전자는 "현장에서 디지털 옥외 광고의 QR코드를 촬영하면 스마트폰을 통해 BGM(배경음악)을 들을 수 있다"고 소개했다./연합뉴스