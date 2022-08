비비게임, '다크에덴 블러드워' 사전등록 실시

엔씨소프트(대표 김택진)는 '리니지M'의 'God of Thunder: 전율의 섬광' 업데이트 사전예약을 10일 시작했다.God of Thunder: 전율의 섬광은 리니지M의 7번째 에피소드 업데이트다. 이용자는 24일부터 신규 클래스 '뇌신'과 신규 던전 '악몽의 섬' 등의 콘텐츠를 플레이할 수 있다. 7번째 에피소드를 기념한 'TJ 쿠폰' 2종도 획득 가능하다.뇌신은 번개의 힘을 사용한다. 스킬과 상세 스토리는 순차적으로 공개한다. 악몽의 섬은 근접, 원거리 등 사냥 방식에 따라 입장할 수 있는 새로운 월드 던전이다. 몬스터를 처치하면 불, 물, 바람, 땅 등 4대 속성의 신을 모티브로 한 신규 영웅 변신 카드를 얻을 수 있다.엔씨는 23일까지 God of Thunder: 전율의 섬광 사전예약을 연다. 이용자는 리니지M 공식 홈페이지에서 참여할 수 있다. 참여자는 기존 서버와 그림리퍼/발록 서버에서 사용할 수 있는 쿠폰을 받는다. 쿠폰을 사용하면 이용자의 플레이 성향에 따라 '로즈마리의 보급 상자'와 '로즈마리의 성장 지원 상자' 중 1종을 선택할 수 있다.뇌신 클래스 이용자는 특별 전용 아이템 '뇌신의 팔찌 (기간제)'를 사용해 근거리 대미지, 근거리 명중, 뇌격 스킬 발동 등의 효과를 얻을 수 있다. 모든 리니지M 이용자는 새로운 에피소드 업데이트 기념 'TJ 쿠폰' 2종을 받을 수 있다. 'TJ 쿠폰'에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 순차적으로 공개한다.엔씨는 12일 오후 2시부터 마법인형 피규어 '아트토이-신성검사 시즌2' 사전 판매를 시작한다. 피규어는 리니지M 신성검사와 마법인형 9종, 각종 베이스, 아이템 쿠폰으로 구성됐다. 피규어 사전 구매자는 24일 오후 4시 이후 문자 메시지로 사전 구매 혜택 쿠폰과 아트토이 상품 쿠폰을 받는다