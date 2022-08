크래프톤, 게임스컴에서 글로벌 공략 포문 연다

"태국의 디지털 콘텐츠가 글로벌 팬들을 홀렸다."2017년에 처음 출시된 호러 어드벤처 비디오 게임 '홈 스위트 홈(Home Sweet Home)'은 전 세계적으로 큰 인기를 얻었다. 2021년에는 시즌 3를 통해 플레이어에게 도전적이고 무서운 체험을 계속 선보이고 있다. 고래, 가오리, 해마 및 상어의 우정을 다룬 어린이 애니메이션 '씨 오브 러브(Sea of Love)'는 넷플릭스에서 스트리밍되고 있다. 세계적으로 큰 인기를 얻었으며, 태국, 베트남 및 필리핀 넷플릭스 차트에서 1위를 기록한 미스터리 스릴러 시리즈 '그녀의 이름은 난노(Girl From Nowhere)' 시즌 2는 브라질에서도 탑 10에 올랐다.이들 3개 작품의 성공에는 공통점이 있다. 바로 태국에서 만든 창작품이라는 것이다. 호황을 이루고 있는 전 세계 디지털 콘텐츠 시장에서 태국의 존재감이 점점 강해지고 있다. 태국 정부는 디지털 콘텐츠 산업을 홍보 산업의 하나로 선정하고, "아세안(ASEAN)의 디지털 콘텐츠 허브가 되겠다"고 밝혔다. ■ 콘솔 게임 1조 9082억원 규모, '홈 스위트 홈' 9개 언어 서비스태국의 디지털 콘텐츠 시장은 현재 미화 20억 달러 규모에 달한다. 그 중 콘솔 게임이 14억6000만 달러(약 1조9082억 원) 규모로, 가장 큰 부분을 차지하고 있다.태국은 오랫동안 디지털 콘텐츠 창작자의 기술로 인정받아왔다. 국제 프로젝트를 위한 아웃소싱 서비스를 제공하는 주요 국가가 됐다. 태국 디지털 콘텐츠 산업의 핵심 경쟁력은 디지털 아티스트의 기술, 수련 및 서비스-정신 태도 및 비용 효과성이다. 그 외 태국은 풍부한 창의성과 문화적 지혜로도 알려져 있다.콘솔 게임 '홈 스위트 홈'은 태국 개발사 이그드라질 그룹(Yggdrazil Group)이 제작했으며, 태국의 민속적