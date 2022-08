LG전자 신규 태블릿 PC 'LG 울트라탭'. LG전자 제공

태블릿PC · 투인원 노트북 2종 출시

LG 웨일북 투인원. LG전자 제공

"국내 원격 · 비대면 교육 시장 적극 공략"

가 국내 비대면 교육 시장 공략에 사활을 건다. 3년 만에 태블릿 PC 신제품을 꺼내들면서까지 교육용 IT(정보기술) 기기 라인업을 대폭 강화했다. 국내 비대면 교육 시장은 서울을 비롯한 전국 지방자치단체 교육청에서 학생들에게 IT 기기를 지급하는 ‘1인 1 스마트기기 사업’ 등으로 최근 급격하게 성장하고 있다.6일 전자업계에 따르면 LG전자는 최근 교육용 IT 기기 3종을 출시했다. △네이버 교육 플랫폼 웨일 스페이스를 활용하는 노트북 ‘LG 웨일북 투인원(2in1)’ △마이크로소프트 윈도우 OS(운영체제)를 탑재한 ‘LG 투인원 PC’ △태블릿 PC ‘LG 울트라탭’ 등이다.가장 눈에 띄는 제품은 LG 울트라탭이다. LG전자가 태블릿 PC 신제품을 출시한 건 2019년 선보인 ‘G패드5’ 이후 처음이어서다. LG 울트라탭은 지난해 LG전자가 휴대폰 사업을 담당하던 MC사업본부를 폐지된 이후 선보이는 첫 모바일 기기이기도 하다.LG 울트라탭은 교육용 기업판매(B2B) 시장과 소비자판매(B2C) 시장을 둘 다 겨냥해 출시된다. 10.4인치 고해상도(WUXGA+) 디스플레이와 좌, 우로 2개씩 총 4개 스피커를 탑재했다. 저장공간은 64GB와 128GB 두 종류다. 확장 슬롯을 이용하면 최대 1TB까지 용량을 늘릴 수 있다. 출고가는 46만2000원이다.함께 출시된 교육용 노트북 2종은 모두 투인원 폼팩터(특정 기기형태)를 채택했다. 투인원 제품은 평소에는 노트북으로 사용하다 필요에 따라 화면을 360도 완전히 젖혀 태블릿 모드로 사용할 수 있는 제품이다.국내 교육용 노트북 시장에서 투인원 제품 수요는 급격히 늘어나고 있다. 시장조사업체 IDC는 올해 국내 교육용 노트북 가운데 투인원 폼팩터가 차지하는 출하량 비중이 70%를 넘어설 것으로 내다봤다. 2019년과 비교하면 무려 40배가량 늘어난 수치다.B2B 제품인 LG 웨일북 투인원은 웨일 OS로 구동되는 클라우드 기반 노트북이다. 계정 하나로 네이버의 다양한 서비스를 구동할 수 있는 게 특징이다. 이와 함께 비대면 수업 시 학생들이 공부에 집중할 수 있도록 불필요한 사이트 접근을 차단하는 원격관리도 지원한다. 위치와 방향을 인식하는 자이로 센서를 탑재, 학습용 증강현실(AR), 가상현실(VR) 등 서비스도 이용할 수 있다. 출고가는 89만 원이다.LG 투인원 PC는 윈도우 기반 투인원 노트북이다. 윈도우 기반으로 구동돼 일반 PC와 동일한 사용자환경을 지원한다. B2C와 B2B를 동시에 겨냥한 제품으로, 출고가는 79만원이다. 투인원 신제품 2종은 모두 14인치 FHD 터치 디스플레이를 장착했다. 전면과 후면엔 각각 100만 화소, 500만 화소 카메라가 탑재됐다. LG전자는 제품 3종을 구매하는 고객에게 와콤 스타일러스 펜을 무료로 제공한다.LG전자는 신제품 3종 출시로 교육용 IT 기기 라인업을 5종으로 대폭 확대, 국내 비대면 교육 시장에서 존재감을 키우겠다는 계획이다. LG전자는 지난해 LG 웨일북을 출시하며 처음으로 교육용 노트북 시장에 진출했다. 올 초엔 구글 크롬OS를 탑재한 LG 크롬북을 선보였다.업계는 국내 비대면 교육 시장이 지속해서 성장을 이어갈 것으로 보고 있다. 코로나19 사태 이후 국내에서도 원격·비대면 교육이 자리 잡고 있는 가운데, 초·중·고등학교 학생 1인에게 1대의 스마트 기기를 보급하는 1인 1 스마트기기 사업이 기폭제가 됐다는 분석이다. 정부는 지난해부터 디지털 교육 활성화를 위해 전국 지방자치단체 교육청을 통해 이 사업을 진행하고 있다.1인 1 스마트기기 사업은 국내외를 막론하고 여러 제조사가 노리고 있는 시장이다. ‘어느 교육청이든 낙찰만 되면 대박’이라는 평가가 나올 정도다. 올 초엔 대만 에이수스가 경상남도교육청에 스마트기기 28만 대를 공급하는 ‘잭팟’을 터뜨렸다. 에이수스는 이에 힘입어 지난 1분기 외산업체 사상 최초로 삼성전자와 LG전자를 제치고 국내 커머셜 노트북 시장에서 출하량 1위에 올랐다.국내 교육용 IT 기기 시장에선 특히 노트북의 성장세가 가파르다. IDC에 따르면 올해 국내 교육용 노트북 시장 규모가 약 72만 대에 달할 것으로 관측됐다. 2019년(8만 대) 대비 9배가량 성장한 수치다. IDC는 “올해 전체 노트북 시장에서 교육용 제품이 차지하는 비중은 약 18.24%”라며 “3년 전과 비교하면 18배 가까이 급증한 수치”라고 설명했다.배성수 기자 baebae@hankyung.com…