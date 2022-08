中 부품 잇따라 주문한 삼성·애플



삼성·애플 중국 BOE 패널 잇따라 구매

과거와 달리 중국 제품 기술력 크게 향상

중국산 사용으로 브랜드 이미지 손상 우려

BOE가 생산하는 플렉시블 OLED 패널

배터리부터 디스플레이 패널까지…중국산 채택

이재용 삼성전자 부회장 [사진=뉴스1]

팀 쿡 애플 CEO [사진=애플]

스마트폰 성장성 둔화에 수익성 '빨간불'...대안은 중국산

천옌순(Chen Yanshun) BOE 회장 [사진=BOE 홈페이지]

삼성전자 처한 상황 녹록지 않다

노태문 삼성전자 사장 [사진=삼성전자]