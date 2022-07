그라비티, '이은지' 출연 라그나로크 20주년 CF 공개

미국 모바일 게임 스타트업 '브레이브 터틀스' 케빈 김 대표. 사진=케빈 김[손장호의 在美있는 스타트업] 2. 케빈 김 '브레이브 터틀스' 대표게임톡이 미국의 스튜디오나 스타트업 등 현지의 개발사를 조명하는 기획을 시작한다. 게임을 중심해 IT 각 분야의 비즈니스와 창업하는 한국인들과 회사를 소개하는 프로젝트다.현지 생생한 소식과 인터뷰는 2021년 미국에서 NFT 게임 스타트업 럭크몬(Luckmon)를 창업한 손장호 대표가 게임톡 미국특파원 자격으로 진행한다. 메타버스 플랫폼 '제페토'를 운영하는 네이버 계열사 '네이버제트'는 올해 메타버스 생태계 구축을 위해 140억원을 투자한다. 지난해부터 공시된 투자만 총 13건이다. 핵심 키워드는 '콘텐츠와 게임, 그리고 블록체인'이다. 네이버제트가 올해 메타버스 생태계 구축하기 위해 투자한 회사 중 하나가 미국 모바일게임사 '브레이브 터틀스'다. 케빈 김(Kevin Kim) 대표는 모바일게임 스타트업 브레이브 터틀스(Brave Turtles)의 대표다. LA 오티스 컬리지를 졸업한 이후 17년을 모션그래픽과 CG, 애니메이션, 영화, VFX, 게임 업계에서 경력을 쌓았다. 케빈 김 대표는 7년 전 팀을 만들었다. 그리고 팀 빌딩 6년만인 2021년 1월 창업했다. 회사명 브레이브 터틀스는 느리더라도 멈추지 않고 용감하게 멀리 나아가는 거북이라는 의미를 담았다. ■ 게임 개발하고 싶어 미대 입학…메타버스 시장 최적화 사무실 없이 '전원재택' Q. 케빈 김의 프로필을 듣고 싶다. A. LA에 위치한 미대 예술&디자인 오티스 컬리지(Otis College of Art and Design)에서 디지털 미디어(Digital media)를 전공했다. 2004년도에 졸업하고 모션 그래픽에서 5년, CG(컴퓨터 그래픽) 애니메이션 분야에서 2년, 영