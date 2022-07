삼성바이오에피스는 대학(원)생 대상 하반기 채용(리크루팅) 프로그램 ‘여름에 뭐하니?’를 진행한다고 14일 밝혔다.프로그램은 ‘멘토링 in 에피스쿨’과 ‘EPISode in 에피스’, ‘EPIS DAY’ 등으로 구성됐다. 멘토링 in 에피스쿨에서는 삼성바이오에피스 입사 4~5년차 직원 40여명이 직무 설명과 취업 방법 등을 온라인으로 전한다.EPISode in 에피스는 삼성바이오에피스의 개발 임상 등 직무 담당자의 하루일과를 소개하는 영상이다. 내달 4일부터 회사 홈페이지와 유튜브 채널 등에 순차적으로 게재된다. EPIS DAY는 회사 및 바이오 산업을 소개하는 온라인 설명회다.멘토링 in 에피스쿨은 15일부터, EPIS DAY는 내달 8일부터 삼성바이오에피스 홈페이지를 통해 참가신청을 할 수 있다.이도희 기자 tuxi0123@hankyung.com