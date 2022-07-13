'727 메타NFT서울2022'27일개최
'727제2회메타-NFT서울2022'컨퍼런스가오는27일열린다.
행사는문화체육관광부 사단법인ICOC국제브레인스포츠협회와블록체인투데이,메타-NFT협회가공동주최한다.글로벌기업폴리곤이후원하며밀리버스,EMC,디아더가공동주관한다.
지난4월에 이어 올해두 번째컨퍼런스다.장소는강남구삼성동인터콘티넨탈파르나스호텔에서오전9시부터저녁9시까지개최된다.주최측은"다른컨퍼런스들과의차별화를위해고민한결과, 7가지강점을준비했다"라고전했다.
727 컨퍼런스는다른일반적인행사와달리초대권을받은이들만참석할수있다.행사에는총30여개의부스가오픈되며30여명의키노트스피커가초대됐다.또한런치250명,디너250명만참석가능한VIP만찬권은구매가불가능하며오직초대받은이들에게만주어지는VIP티켓이다.
국제코스프레대회도 함께 열린다.전국에서모인100여명의전문코스어들이참가해 게임과애니메이션주인공으로변신, 판타지를꿈꾸게한다.국제코스프레대회의총상금은300만원이다.코스어들은방문객들뿐만아니라30여개부스참여자들과의사진촬영,SNS투표등다채로운행사가준비되어있다.
컨퍼런스 참가자전원은테슬라경품이벤트에참여할수있다.주최측은행사마지막순서로1명을추첨하여테슬라1대를경품으로제공한다.이벤트에참여할수있는경품 티켓구매는10만원이며,최소참가인원인600명인원이충족되지않을경우에는전액환불된다.
미국스타벅스본사임원, 데이비드 함 폴리곤한국지사장,전로스트차일드은행출신이자전시그눔은행준법감시인인위르그발텐스페르거제이비대표변호사등다양한해외연사들의발표가준비되어있다.현재메타,유니티,로블록스,디센트럴랜드,마이크로스프트등도섭외중인것으로알려졌다.
경인방송조동성회장과한국의배한성성우가축사를진행한다.또한웅진그룹의윤석금회장,BBQ윤홍근회장,동서식품김석수회장,형지그룹최병오회장,블랙야크강태선회장등다양한한국의원로리더들이초대됐다.이들은행사당일VIP디너에참여할에정이다.
키보디스트녕이사랑이권희특별공연도 마련했다.이권희 키보디스트는 나훈아의전국투어콘서트에서 5년여 간연주했다. 패티김,송대관,태진아,권인하,조항조,인순이,최진희,해바라기,김종서,조관우등국내대표가수들의콘서트에참여했다.이날공개된음악은NFT로발행된다.
행사당일직접참가하는모든참가자는NFT한개를100%증정받을수있다.갯수는7만개로예정되어있다.준비된NFT는이순신NFT, 징기스칸NFT, 알렉산더대왕NFT, 진시황제NFT, 관우NFT, 나폴레옹NFT, 거북선NFT다.
모든 참가자에게 메타버스디아더에서집NFT와테슬라가상자동차를증정한다.해당NFT는현재정가로판매되고있는상품이다.이와함께행사참가자전원에게는국내최장수블록체인전문매거진블록체인투데이매거진이제공된다.
행사에참여하기위해서는주최측으로부터초대장을받아야한다.스피커및연사일정은사정에따라변경될수있다.
장동준 한경닷컴 게임톡 기자
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