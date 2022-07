지난 10년간 업계의 화두는 ‘everything should go to the cloud(모든 것은 클라우드로)’였습니다. 클라우드는 혁신을 위한 기본 인프라이며 정보기술(IT) 비용을 합리적으로 절감해 주는 업계의 총아로 찬양받았습니다. 팬데믹으로 인해 IT 지출은 전반적으로 감소했지만 클라우드에 대한 지출은 증가할 정도로 클라우드는 누구도 반론을 제기하지 않는 표준이 됐습니다. “클라우드가 만능은 아니다”화상회의 솔루션 기업인 ‘줌’은 코로나19 발생 초기 폭발적인 수요를 충족하기 위해 AWS 퍼블릭 클라우드 인프라를 통해 매일 5000~6000대의 서버 용량을 추가할 수 있었습니다. 에릭 유안 줌 최고경영자(CEO)는 “당시 클라우드 도움이 아니었다면 줌의 데이터센터로는 전례 없는 트래픽에 맞춰 발빠르게 확장할 수 없었다”고 했습니다. 넷플릭스도 매년 5700억원을 AWS에 지불하게 됐습니다. 슬랙(slack), 아사나(asana) 등은 매출의 40~60%를 AWS 같은 클라우드 업체에 지불할 정도였습니다.그러나 동시에 팬데믹에 대응해 클라우드 서비스를 패닉 구매한 조직의 최고투자책임자(CIO), 최고재무책임자(CFO)들은 자사의 클라우드 투자가 진짜 비용 효율적인지 의심하기 시작했습니다. 비용 절감과 향상된 기능을 약속한 클라우드 프로젝트가 실제로 더 낮은 비용과 투자자본수익률(ROI)을 제공하는지 궁금해 합니다.여기에 ‘안드레센 호로위츠’라는 벤처캐피털에서 낸 ‘클라우드 비용, 조(兆) 달러의 역설’이라는 보고서가 클라우드 회의론자와 클라우드 지지론자 사이에 열띤 토론을 불러일으키고 있습니다. 이들은 상위 50개 소프트웨어 회사의 클라우드 비용을 분석한 결과, 클라우