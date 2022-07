어댑터, 'IVS 크립토 2022'에서 어댑터 프로젝트 기조연설

어댑터가 'IVS 크립토2022'에 플래티넘 스폰서자격으로 참석해어댑터 프로젝트를 내용으로기조연설을 진행했다.



IVS크립토는 인피니티 벤처스 크립토(IVC)와 헤드라인 아시아가 공동 주관하는 글로벌 암호화폐 컨퍼런스다. 올해로 14주년을 맞이하여 6일부터 8일까지 일본 오키나와에서 진행 중이다.



어댑터는 이번 행사에서 8일 기조연설을 맡았다. 발표는 어댑터 프로젝트 김흥환 CMO가 진행했다. 어댑터 프로젝트의 전반적인 내용과 현재 개발하고 있는 서비스들을 소개했다.어댑터 프로젝트를 글로벌 블록체인 시장에 알리고 다양한 블록체인 커뮤니티와의 사업 연계가 될 것으로 전망된다.



행사를 공동 주관하는 IVC는 136개의 블록체인 프로젝트에 투자하였고, 헤드라인 아시아는 243개의 핀테크, 소프트웨어 등 유망한 프로젝트에 투자한 글로벌 투자 기업으로 어댑터 프로젝트 투자유치에 대한 가능성도 제기되고 있다.



어댑터 프로젝트는 '글로벌 블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 블록체인, 케이팝, 한류, 모바일 게임, 스포츠, 뷰티, 핀테크, NFT, P2E(Play to Earn), R2E(Read to Earn), T2E(Time to Earn) 등 다양한 콘텐츠를 통해 '블록체인 생태계'를 확장시켜 나가고 있다.삼성전자, KB국민은행 등 국내의 대기업과의 업무협약과 아시아 최대 벤처투자 기관인 'FBG 캐피털'의 투자 유치를 통해 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장시켜 나가고 있다.

장동준 한경닷컴 게임톡 기자