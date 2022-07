시니스트, ABI가입-인도닥스 제휴 등 인도네시아 진출 잰걸음

어댑터토큰(ADP) 생태계 운영사 ㈜시니스트(대표 김효상)가 인도네시아블록체인협회(ABI: Asosiasi Blockchain Indonesia) 가입과 인도닥스(INDODAX)와의 전략적 제휴(MOU)를 맺은 사실을 7월 1일 밝혔다.



ABI는 온-오프라인 블록체인 컨퍼런스, 사회공헌활동, 블록체인 대중화 등의 활동을 하는 인도네시아 내 유일한 블록체인 글로벌 협회로 알려져 있다. ABI에는 인도닥스, 토코크립토, 디지털익스체인지, GIC 등 다양한 생태계의 60여개사 블록체인 기업들이 가입되어 있다.



이번 ABI 가입을 통해 인도네시아 시장 현지화를 시작하며, ASEAN(동남아국가연합) 시장에 ADP를 알리고 협회에서 활동하는 인도네시아 대표적 블록체인 기업과, 인도네시아상공회의소, 은행, 게임협회(AGI) 등 다양한 커뮤니티와 사업 연계가 될 것으로 전망된다.



지난 5월 어댑터토큰 인도닥스 거래소상장에 이어 인도닥스와의 전략적 제휴를 통해 동남아시아 공동 마케팅활동을 합의했다.



9월 인도닥스가 주최하는 행사(Block Community)에서 한국을 대표하는 회사로서 기조연설을 할 예정이다. 인도닥스는 80여개국의 543만 명 이상의 유저를 보유한 인도네시아 최고로 평가받는 대표 가상자산거래소이다.



㈜시니스트는 '글로벌 블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 블록체인(BlockChain), 케이팝(K-Pop), 한류(K-Wave), 모바일 게임(Game), 스포츠(Sports), 뷰티(Beauty), 핀테크(FinTech), NFT(Non-Fungible Token), P2E(Play to Earn), R2E(Read to Earn), T2E(Time to Earn) 등 다양한 콘텐츠를 통해 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장 시켜 나가고 있으며, 삼성전자와 KB국민은행 등 국내의 대기업과의 업무협약과 아시아 최대 벤처투자 기관인 'FBG 캐피털(FBG Capital)'의 투자 유치를 통해 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장 시켜 나가고 있다.



㈜시니스트는 지난 2021년 12월 인도네시아 현지법인(PT SINEST INDONESIA INTERNATIONAL) 설립에 이어 이번 인도네시아 블록체인협회 가입과 인도닥스와의 전략적 제휴를 통해 본격적으로 ASEAN시장에서 두각을 나타낼 것으로 기대된다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자