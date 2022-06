방탄소년단 퍼즐 게임 '인더섬 with BTS' 28일 출시

방탄소년단이 참여하고 귀여운 캐릭터와 아기자기한 그래픽, 시원하고 짜릿한 퍼즐 타격감이 특징인 신규 모바일 퍼즐 게임 '인더섬 with BTS'가 지난 28일 글로벌 정식 서비스를 시작했다.



'인더섬 with BTS'는 똑같은 블록 3개를 맞춰 없애는 방식의 '매치3 퍼즐' 장르로, 아름다운 섬과 귀여운 캐릭터를 표현한 아기자기한 그래픽이 돋보이는 '힐링 퍼즐 게임'이다. 방탄소년단이 게임 캐릭터로 등장하는 것뿐만 아니라 제작에 참여하며 뜨거운 관심과 기대를 받아왔다. 특히, 지난 4월 26일 시작한 사전 예약의 경우, 사흘만에 100만을 돌파하며 게임에 대한 열기를 입증했다.

방탄소년단은 '인더섬 with BTS' 개발 초기부터 게임의 방향성 및 스토리, 캐릭터 제작에 적극 참여했다. 멤버들은 게임 타이틀 및 로고, 퍼즐 레벨에도 다양한 아이디어를 제공하여 게임 곳곳에 멤버들의 이야기와 취향을 담았다. 게임 내 미션은 방탄소년단 멤버들이 직접 작성한 '버킷리스트'를 기반으로 개발되었다.



특히 슈가는 게임에서 플레이되는 음악을 직접 제작하며 게임 OST에도 참여했다. 슈가가 프로듀싱한 'Our Island (Prod. SUGA of BTS)'는 아름다운 선율의 피아노 라인과 자연의 소리가 조화를 이루며, 따뜻하고 포근한 느낌을 주는 어쿠스틱 기타 연주까지 더해져 게임 속 평화로운 섬의 느낌을 고스란히 담아냈다. '힘들면 잠시 놀러와도 돼'라는 게임의 슬로건이 그대로 느껴지는 분위기의 곡으로, 유저들에게 몰입감과 즐거움을 한층 더할 것으로 기대된다.



'인더섬 with BTS'는 강화학습 신경망 AI 기반 기술을 게임 밸런싱에 접목하여 최적의 난이도로 구성한 1,000개의 퍼즐을 제공한다. 유저들은 간단히 클리어할 수 있는 쉬운 레벨부터 여러 퍼즐 블록을 전략적으로 활용해야 하는 몰입도 높은 레벨까지 아슬아슬한 재미를 느낄 수 있다. 여기에 화려한 이펙트 연출과 함께 시원하고 짜릿한 타격감을 구현하여 매치3 퍼즐 장르의 재미를 극대화한 것이 특징이다.

'인더섬 with BTS'는 촘촘하게 짜인 스토리가 진행됨에 따라 다채로운 꾸미기와 수집요소로 재미를 더한다. 유저들은 여러 가지 데코레이션 아이템을 이용해 방탄소년단 캐릭터와 게임의 배경인 섬을 나만의 공간으로 개성 있게 꾸며갈 수 있다. 특히 방탄소년단 멤버별 실제 무대 의상과 헤어 스타일, 액세서리 등을 캐릭터 꾸미기 아이템으로 구현하였으며, '인더섬 with BTS' 만의 독점 방탄소년단 사진 등을 수집할 수 있다.



이 외에도, '인더섬 with BTS'는 다른 유저들과 게임 성적을 겨루는 랭킹 시스템과 서로의 섬을 자랑하고 소통할 수 있는 소셜 시스템 등 풍성한 즐길거리를 제공한다.



한편, '인더섬 with BTS'는 정식 출시를 기념해 특별 출석 보상 이벤트를 진행하며, 게임 사전등록자 및 유저 전원에게 게임 내에서 섬을 꾸밀 수 있는 아이템인 '아미밤 스탠드'를 지급한다. 방탄소년단 캐릭터를 '아미밤 스탠드' 주변에 배치하면 캐릭터들의 특별한 액션을 감상할 수 있다.



'인더섬 with BTS'는 한국어, 일본어, 영어, 중국어(간체, 번체), 스페인어 등 총 6개 언어로 제공되며, 글로벌 전지역에서 애플 앱스토어 및 구글 플레이를 통해 다운로드해 즐길 수 있다.

최은상 한경닷컴 게임톡 기자