보라네트워크는 미티컬 게임즈(Mythical Games)가 보라(BORA)의 거버넌스 카운슬(GC)에 합류한다고 16일 밝혔다.미티컬 게임즈는 '콜 오브 듀티', '월드 오브 워크래프트', '기타 히어로' 등의 유명 게임 개발자들이 설립한 게임 개발사로, 사용자 소유 경제 기반 게임에 특화된 개발력을 보유하고 있다.앞서 지난 11월 미티컬 게임즈는 글로벌 투자사 안데르센 호로위츠(a16z)로부터 5000만 달러 규모의 시리즈 C 투자를 유치해 유니콘 기업으로 등극한 바 있다. 최근에는 블록체인 기반의 MMO 비디오 게임 '블랑코스 블록파티'를 성공적으로 출시해 관심을 끌고 있다.보라네트워크는 이번 협업으로 미티컬 게임즈의 아시아 태평양(APAC) 지역 P2E(Play to Earn) 생태계 진출을 위한 교두보 역할에 나선다. 미티컬 게임즈는 보라 프로젝트의 해외 네트워크 확장을 지원할 계획이다.루디 코치 미티컬 게임즈 공동창업자는 "보라의 GC 멤버로 참여하게 된 것을 기쁘게 생각한다. 보라는 카카오게임즈와 유관 생태계를 잇는 핵심적인 플랫폼이자 차세대 블록체인 프로젝트"라며 "보라와 함께 엔터테인먼트의 웹3.0화에 앞장서는 기업과 협업을 강화하는 것에 큰 기대를 가지고 있다"고 말했다.임영준 보라네트워크 최고 브랜드 경영자(CBO)는 "웹 3.0 게임 생태계의 신흥 강자이자 P&O(Play and Own) 게임 경제를 구축하는 미티컬 게임즈의 보라 온보딩을 환영한다"며 "양사의 플랫폼 간 시너지 창출을 위해 크로스 프로모션 방안을 모색하는 등의 다양한 협력을 진행할 것"이라고 전했다.황두현 블루밍비트 기자 cow5361@bloomingbit.io