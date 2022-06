블록체인 프로젝트 '스페라', '하바'로 서비스명 확정

블록체인 프로젝트 '스페라' 프로젝트가 '하바'로 서비스명을 확정하고 브랜드 사이트를 3일 공개했다.



기존 인터체인 NFT 기반 게임 플랫폼이던 '스페라'가 블록체인 게임에 집중한 프로젝트였다면 '하바'는 게임 뿐만 아니라 소셜, 금융 등 다양한 서비스를 제공한다. NFT 커뮤니티 포털 플레이 그라운드를 지향하고 인터체인 종합 엔터테인먼트 공간이 되는 것이 목표다.



하바는 인터체인 NFT 전송 프로토콜을 활용함으로써 NFT가 최초 발행된 블록체인이 어디인지에 관계없이 표준화해 활용 가능하다. NFT를 특정 블록체인에서만 활용하던 일반적인 상황을 뛰어넘어 사용자들은 하바에서 보유한 NFT를 활용해 더 다양한 경험을 할 수 있다.



임영광 하바 프로젝트 리드는 "체인의 제한을 벗어난 NFT의 범용적 활용은 많은 사용자들이 원하고 있는 시대의 흐름이다"며 "하바 프로젝트가 그 중심에서 NFT 커뮤니티를 위한 커뮤니티, 교류의 장이 되도록 더욱 매진하겠다" 밝혔다.



하바 플랫폼에서 제공될 첫번째 인터체인 NFT 서비스 블록체인 게임인 '크립토 기어즈'도 공개했다. 글로벌 게임 서비스 스타트업 투바이트에서 개발 중이며 기존 Play to Earn(이하 P2E)의 게임성 한계를 극복하는 P2G(Play to Get) 게임으로 선보일 계획이다.



아울러, 하바 브랜드 사이트 오픈을 기념, 뉴스레터 구독자 모두에게 하바 특별 NFT를 지급한다. 하바 브랜드 사이트에서 이메일 구독을 신청하면 자동으로 참여가 완료된다.



문원빈 한경닷컴 게임톡 기자