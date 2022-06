"출근 시간에 '디아블로 이모탈'을 즐겨봤습니다"

- 외부에서도 마음껏 즐길 수 있는 것은 모바일 게임의 장점 중 하나다

- 외부에서도 마음껏 즐길 수 있는 것은 모바일 게임의 장점 중 하나다

블리자드 엔터테인먼트의 신작 '디아블로 이모탈'이 6월 1일 모바일 앱 마켓에 모습을 드러냈다.



공식적으로는6월 3일에출시될 예정이지만 당일 안정적인 서비스를 선보이기 위해 모바일 버전만 미리 출시한 것이며, 게이머들의 관심이 집중된 PC 버전은 예정대로 6월 3일부터 이용할 수 있다.



디아블로 이모탈은 2014년 3월 25일 디아블로3 확장팩 '영혼을 거두는 자' 출시 이후 약 8년 만에 선보이는 IP 신작이다. 공식 넘버링 작품은 아니지만 디아블로2와 디아블로3 사이의 베일에 쌓인스토리를 세밀하게 풀어갈 게임인 만큼 공식 넘버링의 '스핀오프' 작품이라 봐도 무방하다.



기자도 디아블로 시리즈를 지금껏 하나도 놓치지 않고 수백 시간 즐겼던 팬인 만큼 사전 출시 소식을 듣자마자 게임을 설치했다.



모바일 버전으로만 출시된 상황이라 공용 PC 앱플레이어는 사용하지 않는 기자는 자택에선 '아이패드 6세대 mini'로, 외부에선 스마트폰으로 게임을 즐겼다.



디아블로 이모탈 외 모든모바일 게임이 출시될 때가장 관심이 주목된 부분은 '배터리 소모량'과 '발열'이다.



"과연 내가 가진 스마트폰으로 게임을 무난하게 즐길 수 있을까?" 보통 출·퇴근 시간이 외부 활동의 절반을 차지하는 기자도 궁금해서 출근하는 동안 디아블로 이모탈을 플레이해 봤다.

기자의 스마트폰 기종은 '아이폰12'다. 해당 스마트폰의 소프트웨어 사양을 알아보면 A14 Bionic 칩, 6코어 CPU(성능 코어 2개 및 효율 코어 4개), 4코어 GPU, 16코어 Neural Engine, 저장 용량 64GB로 가장 최근에 출시된 '아이폰13' 혹은 '갤럭시 22'와 비교하면 그리 좋지 않은 성능이다.



출·퇴근은 지하철을 이용한다. 남구로역 7호선을 타고 출발해서 대림역에서 내려 2호선으로 환승해 강남역 5번 출구에 도달하면 도착이다.



디아블로 이모탈 그래픽 설정은 프레임률 30, 해상도 높음, 이미지 선명화 OFF, 품질 매우 높음, 시각 효과 높음, 그림자 높음, 안개 높음, 후처리 ON, 계단 현상 방지 높음, 환경 상세 정보 높음, 괴물 효과 높음, 블룸 효과 ON, 초목 연소 효과 ON, PvP 효과 감소 OFF로 설치 기본 성능 그대로 플레이했다.



(참고로 해상도 '매우 높음' 사양은 PC와 일부 iPad 기종에서만 버튼을 활성화할 수 있으므로아이폰12에서는이용할 수 없다.)

- 남구로역 승강장: 배터리 잔량 99%

9시 9분 남구로역 승강장에 도착하자마자디아블로 이모탈을 실행했다.



디아블로 이모탈은 블리자드 게임 특유의 분할 다운로드 방식을 채택해 게임의 모든 데이터를 한꺼번에 다운로드하지 않고 특정 콘텐츠를 실행할 때 또는 특정 구간에 도달할 때 해당 콘텐츠의 다운로드가 진행된다. (이 부분은 미리 순차 다운로드를 눌러놓는 것을 추천한다.)



남구로역에서 가득 차 있었던 배터리 표기는 대림역 환승 구간 에스컬레이터까지 유지됐다가 승강장에서 약간 소모된 모습을 보였다. 다행히 2호선 지하철이 도착해서 정체 구간 없이 강남역으로 향할 수 있었다.

- 데이터 다운로드 진행 시 배터리 소모 속도가 증가한다

- 대림역 승강장: 배터리 잔량 97%- 데이터 다운로드 진행 시 배터리 소모 속도가 증가한다

9시 23분 서울대입구역에서 낙성대역으로 가는 구간에 배터리가 94%로 줄었다. 발열은 전혀 느낄 수 없을 정도였다. 낙성대대역까지 92~94%인 상황을 보고 배터리 소모는 걱정하지 않아도 괜찮겠다는 생각이 들었다.



9시 44분 강남역에하차했을 때 83% 남았다. 발열은 미세하게 체감할 수 있을 정도 수준이었는데, 확실히 스마트폰 발열이 생기니 배터리 소모 속도도 증가하는 것이 느껴졌다.

- 강남역 승강장: 배터리 잔량 83%

9시 54분 근처 카페에서 커피를 사들고 회사 입구까지 도착하고 배터리 잔량을 확인한 결과 77%다. 출근 시간 45분 동안 디아블로 이모탈을 단 한순간도 종료하지 않고 플레이하면 약 22% 정도 소모된다는 것을 알 수 있었다.



이 정도면 아이폰12 이전 세대 기종으로 1시간 이상 출·퇴근을 하는 유저라도 충분할 거라 생각되지만, 프레임을 60까지 올린다면 여유롭게 '보조 배터리'를 준비해 두는 것이 좋아 보인다.



(실제로 2호선 지하철에서 목격한디아블로 이모탈유저는 스마트폰에 보조 배터리를 장착해서 즐기고 있었다.)

- 회사 입구: 배터리 잔량 77% (총 소요 시간 45분, 배터리 소모량: 22%)

가장 걱정이 많았던 발열 문제는 괜한 걱정이었다. 디아블로 이모탈이 최신 모바일 게임들에 비해 그래픽 사양이 높지 않고 최적화가 잘 된 편이라 그런지, 아니면 아이폰 특유의 최적화 덕분인지는 확실하게 알 수 없으나 고통을 느낄 정도로 스마트폰이 뜨거워지는 현상은 없었다.



궁금해서 배터리가 30% 소모될 때까지 디아블로 이모탈을 진행해 봤는데도 심각한 발열 현상은 없었다. 오히려 수동 조작 게임이라 계속 손으로 클릭하니까 그로 인한 피로감 누적이 문제였다.



특히, 다른 일을 할 때 게임을 꾸준하게 진행시킬 수 있는 것이 모바일 자동 시스템의 장점이지만, 디아블로 이모탈은 일부 퀘스트 이동 외엔 자동 시스템이 전혀 없으므로모바일 게임보다PC 게임에 더욱 가깝다.



오랫동안 기다렸던 게임이 나름 만족스러운 모습으로 출시했을 뿐만 아니라, 배터리 소모량과 발열에서도준수한 최적화를 보여주는것은희소식이다.



덕분에 지루했던 이동 시간을 즐겁게 보낼 수 있었는데, 디아블로 이모탈도 디아블로 IP 특유의 중독성을 가지고 있는 만큼 한동안 외부에선 스마트폰과 함께 악마 퇴치에 전념하지 않을까 예상한다.

문원빈 한경닷컴 게임톡 기자