'스마트시티 아시아 2022' 베트남 호치민서 "이것이 미래도시"

베트남 호치민 사이공 전시컨벤션센터(SECC)서 열린스마트시티 아시아 2022

"글로벌 미래도시의 경쟁력 키웠다"



'스마트시티 아시아 2022(Smart City Asia 2022, 이하 스마트시티 아시아)'가 지난 5월 26~28일 호치민 사이공 전시컨벤션센터(SECC)에서 성공리에 개최됐다.



인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드, 자율주행, 사물인터넷(IoT), 블록체인 등의 첨단 정보통신기술(ICT) 활용 기업들이 참여하여 스마트시티 산업의 최신의 기술력 보여줬다.



중소기업중앙회는 중소벤처기업과 공동으로 국내 우수 중소기업 23개사와 함께 한국관을 구성해 베트남 스마트시티 시장 진출을 지원했다.



올해 스마트시티 아이사에서는 베트남 최초의 도시 안의 도시, 투득(Thu Duc) 신도시의 4차 산업혁명 경제 성장을 위한 스마트 도시 설립 계획 내용을 공유했다. 도시 개발에 사용된 첨단 플랫폼, 기술-사회적 인프라, 스마트 빌딩 기술 및 솔루션을 선보였다.

더불어, 전시장 내에서는 메타버스 체험장이 구성되어 가상세계에서 스마트시티를 경험할 수 있는 관을 구성하여 실감형 콘텐츠를 제공했다.



이와 함께 스마트시티 아시아에서는 스마트 시티 프로젝트 구현을 통해 민관 파트너십을 일으키고 사회적 자원을 효과적으로 활용하고 디지털 기술 플랫폼을 통해 현대 도시의 과제를 해결하는 것을 목표로 진행됐다.



스마트 시티에 관한 심층된 논의와 정보 공유를 위해 베트남 정보통신부(Ministry of Information and Communications), 공안부(Ministry of Public Security) 및 각 도시장 뿐만 아니라 기술/과학 분야의 글로벌 전문가들이 참석한 스마트시티 개발의 디지털 혁신 과정을 다룬 컨퍼런스가 동시 개최됐다.



이번 컨퍼런스에서는 베트남뿐만 아니라 전 세계 스마트시티 대표 전문가들이 모여 스마트 시티의 개발 방향과 전략, 솔루션 및 실용적인 응용에 대해 논하였으며, "스마트시티"의 정의를 더욱 널리 알려 참가 기업 및 제품을 홍보하며 긍정적인 성과를 냈다.

스마트시티 아시아 2022 현장 부스

스마트시티 아시아에는 베트남 정부, 부처 및 중앙위원회의 고위급 지도자, 베트남 및 주요 지역 시장, 베트남 대표 기업 및 경영자 뿐만 아니라 국내외 투자자 및 프로젝트 소유자 등을 포함한 VIP 약 9,000여명 이상이 참석해 전 세계 스마트시티 산업에 대해 다루었다.



한편, 스마트시티 아시아의 주최사인 엑스포럼은 국내 뿐 아니라 베트남, 중국, 프랑스 등에서도 전시를 직접 주최하여 다양한 산업 분야의 국내외 시장 진출을 위한 효과적인 비즈니스 장을 제공하고 있다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자