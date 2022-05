어댑터토큰, 비트마트 상장 통해 북미 상륙...올해 6번째

어댑터토큰(ADP)이 북미의 주요 글로벌 가상자산 거래소인 비트마트(Bitmart)에 5월 25일 오후 6시(한국시간)에 상장한다고 밝혔다.



지난 5월 19일 인도네시아 1위의 가상자산 거래소인 '인도닥스(Indodax)' 상장에 이어 6번째 글로벌 거래소 상장이다.



비트마트 거래소는 2018년 미국 월스트리트 출신 재원들이 설립한 뉴욕 기반의 가상자산 거래소다. 미국 금융국으로부터 MSB(Money Services Business) 라이선스를 취득하였다.



2022년 현재 180여개국에 900만 이상의 유저를 가진 북미의 주요 글로벌 거래소 중 하나다. 글로벌 가상자산 통계 웹사이트 코인마켓캡에서 거래량 기준 TOP3(2019년 3월 27일 정오 기준)를 기록한 바 있으며, 2022년 현재는 38위를 기록하고 있다.



2018년 신용카드 충전기능을 도입, 실물화폐 입금이 가능하다. 선물 컨트랙트, 통화 거래, 장외시장 거래, 탈중앙화 거래 및 전반 네트워크 거래 등 다양한 시스템 기능을 제공한다.



어댑터토큰은 2020년 한국 가상자산 거래소 '빗썸(Bithumb)'상장을 시작으로 2022년에 들어 '2021년 크립토 엑스포 두바이 컨퍼런스'에서 아시아 최고 암호화폐 거래소상을 수상한 'MEXC Global'에 상장했다.



이어 세계 최초로 USDT 결제 옵션을 제공하는 파생 상품 거래소인 'BTCEX'와 전세계 거래소 랭킹 7위에 랭크되어 있는 게이트아이오(Gate.io)에 이어 지난 5월 12일 세계 3대 가상자산 거래소인 '후오비 글로벌(Huobi Global)'에 상장했다. 또한 5월 19일에 인도네시아 1위의 가상자산 거래소인 '인도닥스'에도 상장되었다.



어댑터토큰은 글로벌 가상자산거래소인 비트마트 상장을 통해 북미시장으로 진출하며 글로벌 시장 개척에 최선의 노력을 다하고 있다. 이는 어댑터토큰의 블록체인 생태계와 직-간접적으로 연결된 '어댑터 프로젝트'의 사업 생태계 확장에 따른 결과로 비추어지고 있다.



어댑터토큰의 운영 및 개발사인 ㈜시니스트는 '글로벌 블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 블록체인(BlockChain), 케이팝(K-Pop), 한류(K-Wave), 모바일 게임(Game), 스포츠(Sports), 뷰티(Beauty), 핀테크(FinTech), NFT(Non-Fungible Token), P2E(Play to Earn), R2E(Read to Earn), T2E(Time to Earn) 등 다양한 콘텐츠를 통해 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장하고 있다.



삼성전자와 KB국민은행 등 국내의 대기업과의 업무협약과 아시아 최대 벤처투자 기관인 'FBG 캐피털(FBG Capital)'의 투자 유치를 성공시키면서 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장시켜 나가고 있다.



현재 '어댑터 블록체인 생태계'는 KB국민은행과의 업무협약을 통해 콘텐츠 리워드 중심에서 핀테크(Fintech) 비즈니스로 그 영역을 확대하고 있다. 이에 앞서 2019년 '어댑터(ADAPPTER)' 앱은 2019년 삼성 공식 에코-콘텐츠(Eco-Contents) 파트너십 계약을 통해 삼성 블록체인 월렛(Wallet)' 디앱(DApp)에 탑재되었다.



''어댑터'앱은 2020년 12월부터 현재까지 구글플레이스토어 '뉴스-잡지' 부문 70주 이상 연속 매출 1위를 유지하고 있다. 자회사인 주식회사 팬브릿지를 통해 2021년 10월 K-Pop 한류 플랫폼인 '포도알(Podoal)' 서비스를 런칭하여 불과 2~3개월여만에 구글플레이스토어 엔터테인먼트 부문 순위 9위, 앱스토어 무료 앱 인기차트 부문 1위 달성의 성과를 거두었다.

모바일 낚시게임 '피싱훅'

또한 2021년 12월, 글로벌 9500만 다운로드의 모바일 낚시게임 '피싱훅' 시리즈를 기반으로 한 P2E, NFT 낚시게임 개발 착수 발표와 인도네시아 법인 설립을 알리며 생태계 내 콘텐츠 확장과 글로벌화를 만들어 나가고 있다.



이처럼, 어댑터 프로젝트는 국내 유수의 기업과의 업무협약, 글로벌 기관의 투자 유치 등을 통해 안정성과 신뢰성을 쌓아가고 있다. 더 나아가 사업 다각화와 글로벌 진출을 통해 어댑터 토큰의 TOP3 글로벌 거래소 상장 여부에도 많은 관심이 쏠리고 있다.

