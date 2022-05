시니스트, KB국민은행 스타기업 선정 및 현판식 개최

김효상 시니스트 대표, 신경태 시니스트 의장, 기형서 KB국민은행 중앙지역그룹 그룹(왼쪽부터). 사진=시니스트

김효상 시니스트 대표, 신경태 시니스트 의장, 기형서 KB국민은행 중앙지역그룹 그룹(왼쪽부터). 사진=시니스트

㈜시니스트(대표 김효상)가 KB국민은행 스타기업에 선정되어 지난 19일 오전 현판식을 가졌다고 24일 밝혔다.



KB국민은행은 최우수기업고객 및 성장가능성이 높은 기업고객을 대상으로, 특별한 의미와 자부심을 느낄 수 있도록 'Korea Star 기업 우대 프로그램'을 운영하고 있다.



시니스트와 KB국민은행은 고객 중심의 디지털 사업 공동 추진을 위한 업무제휴 협약(MOU) 체결 이후 양사의 기술력과 고객풀을 기반으로 핀테크, 빅데이터, 간편결제 서비스 등 디지털사업을 위한 '어댑터페이'를 개발 중이다.



'어댑터페이'는 신용카드 혹은 은행계좌 연동을 통해 간단한 인증만으로 결제를 할 수 있는 간편결제 서비스다.



시니스트는 어댑터토큰(ADP) 및 어댑터(Adappter) 프로젝트의 운영 및 개발사로 글로벌 '블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 핵심 기반 기술로 하여, 블록체인(BlockChain), 케이팝(K-Pop), 한류(K-Wave), 모바일 게임(Game), 스포츠(Sports), 뷰티(Beauty), 핀테크(FinTech), NFT(Non-Fungible Token), P2E(Play to Earn), R2E(Read to Earn), T2E(Time to Earn) 등 다양하게 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장시켜 나가고 있다.

한편, 현판식에는 기형서 대표(KB국민은행 중앙지역그룹), 조영석 본부장(남대문종합금융센터 중앙1지역), 임정호 지점장(KB국민은행 명동역), 김효상 시니스트 대표이사, 신경태 시니스트 의장, 이상돈 시니스트 자문위원장 등 주요 임직원이 참석했다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자