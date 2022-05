로스트아크, 20일 18시 오픈하는 오케스트라 티케팅으로 팬들 '긴장'

- 로스트아크 OST 'Bon Voyage' 제작 과정 中

스마일게이트RPG가 자사의 대표작 '로스트아크'의 오케스트라 콘서트 티켓 오픈이 20일 오후 6시부터 시작돼 팬들 사이에서 화제다.



로스트아크는 CBT부터 OST로 호평을 받아왔다. OBT 시작 무렵에는 'Bon Voyage'와 'Sailing The Drearm'이 스마일게이트의 리듬 게임 '더 뮤지션'에 콜라보레이션으로 수록되어 많은 로스트아크 팬들을 리듬 게임에 빠지게 만들었고 업데이트마다 'Dawn of Arkrasia', 'Sweet Dreams, My Dear', 'Kandaria Domain' 등 줄줄이 선보인 OST들은 매번 긍정적인 반응을 얻어냈다.



로스트아크 OST 콘서트가 생소하진 않다. 온·오프라인 간담회 '로아ON' 때마다 그 당시 화제가 된 OST를 무대에서 직접 연주해 팬들의 눈을 사로잡은 바 있기 때문이다.



코로나19로 인해 온라인 방식으로 진행된 첫 '로아ON'에서의 '로멘틱 웨폰' 공연은 뛰어난 퀄리티와 성우들의 열창으로 로스트아크를 즐기지 않는 게이머들에게도 화제가 되기도 했다.



이에 따라 규모가 더욱더 확장된 오케스트라 무대에서 연주되는 로스트아크 OST에 대한 기대감이 점점 상승하는 중이다.



로스트아크 외 오케스트라로 화제가 된 게임은 '메이플스토리'다. '심포니 오브 메이플스토리'라는 타이틀로 진행된 해당 오케스트라는 메이플스토리가 19년 동안 걸어온 여정을 순차적으로 연주해 팬들을 감동시켰다.



특히, 강원기 메이플스토리 총괄 디렉터는 직접 무대에 올라 지휘하는 퍼포먼스를 선보여 오케스트라에 참여한 팬들에게 잊지 못할 추억을 선사한 만큼 현장에서 직접 팬들을 만나겠다고 전한금강선 로스트아크 총괄 디렉터도 특별한퍼포먼스를 보여줄 것인지기대를 모으고 있다.



물론, 오케스트라의 가장 큰 문제는 '티케팅'이다. 메이플스토리 오케스트라의 경우 약 3분 만에 모든 티켓이 매진될 정도로 많은 팬들이 몰려자칫 클릭 실수 한 번만으로 티케팅에 실패하는 상황까지 이르렀다.



로스트아크의 인기를 감안하면 'Dear. Freinds'오케스트라도 비슷하거나 더 빠른시간에 매진될 거로 예상되는데, '심포니 오브 메이플스토리'와 다르게 온라인 생방송으로도 제공하는 만큼 티케팅에 실패한 팬들의 아쉬움을 조금이나마 달랠 수 있을 거로 보인다.



R석(48,000원), S석(24,000원), A석(18,000원)으로 구성된 티켓 예매는 5월 20일 오후 6시부터 '티켓 링크'를 통해 진행할 수 있으며, 본 공연은 오는 6월 3일 오후 7시 30분 롯데콘서트 홀에서 개최된다.



티켓 예매는 12세 이상 가능하다. 불법적인 티켓 거래는 지속적인 모니터링으로 적발시 사전 안내 없이 취소될 수 있으며, 티켓 현장 수령 시 예매자 정보(신분증, 예약 내역 등)를 확인하므로 티켓 예매 전 유의사항을 반드시 확인할 필요가 있다.



한편, 지난 18일 정식 발매한 로스트아크 OST 앨범 'Sweet Dreams, My Dear'가 발매와 동시에 '벅스'에서 실시간 음원 차트 1위를 차지하고 멜론, 지니 등 국내 대표 음원 사이트에서 실시간 검색어 1위를 차지하면서 오케스트라의 기대감을 더욱 끌어올렸다.



스마일게이트RPG는 'Sweet Dreams, My Dear'를 비롯한 로스트아크 OST의 음원 관련 수익금 전액을 모험가들의 이름으로 도움이 필요한 사회 곳곳에 기부할 예정이다.



관련해서 지원길 스마일게이트RPG 대표는 "음원 정식 발매를 통해 엘가시아 대륙 스토리 후반부를 장식하며 수많은 모험가들 사이에서 화제가 된 'Sweet Dreams, My Dear'를 더욱 많은 사람들이 감상하고 감동을 나눌 수 있기를 기원한다. 스마일게이트 RPG는 '게임을 추억을 남겨야 한다'는 개발 철학을 담아 앞으로도 완성도 높은 OST를 선보이기 위해 최선을 다할 것이다"고 소감을 전했다.

문원빈 한경닷컴 게임톡 기자