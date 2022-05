스마일게이트RPG가 대표 게임 '로스트아크'의 사운드트랙(이하 OST) 중 가수 소향이 부른 'Sweet Dreams, My Dear'를 주요 음원 사이트에 정식 발매했다고 18일 밝혔다.



이번 앨범의 수록곡은 'Sweet Dreams, My Dear'의 영문 버전과 국문 버전, 반주 버전인 'Inst' 총 3곡으로 멜론, 지니, 플로, 벅스, 바이브 등 국내 다양한 음원 사이트에서 감상할 수 있다.



'Sweet Dreams, My Dear'는 지난달 로스트아크에 업데이트된 신규 대륙 '엘가시아'의 메인 테마 곡이다.로스트아크 세계관 속에서 꿈을 망각한 채 '빛 바랜 낙원'의 시대에 살고 있는 많은 사람들이 다시 한번 꿈꾸기를 바라는 염원을 담고 있으며, 웅장하고 서정적인 멜로디가 가수 '소향'의 맑은 목소리와 어우러져 환상적인 하모니를 이뤄내면서 로스트아크 팬 뿐만 아니라 많은 사람의 시선을 집중시켰다. 특히, 이 곡의 가사를 로스트아크 프로젝트를 초기 단계부터 기획하고 국내외 흥행을 이끌었던 금강선 로스트아크 디렉터가 직접 작사해 남다른 의미를 가졌다.



해당 영상은 공개 직후 유튜브 인기 급상승 동영상 10위에 오르고 공개 6일 만에 100만 회가 넘는 조회수를 기록하는 등 모험가들의 뜨거운 관심을 증명했다.로스트아크 공식 유튜브 채널에서는 해당 곡 외에도 '아리안오브', '라제니스의 노래', 'Journey's End' 등 엘가시아 대륙의 곳곳을 상징하는 아름다운 OST 9곡을 추가로 감상할 수 있다.



한편, 스마일게이트RPG는 'Sweet Dreams, My Dear'를 비롯한 로스트아크 OST의 음원 관련 수익금 전액을 모험가들의 이름으로 도움이 필요한 사회 곳곳에 기부할 예정이다.



관련해서 지원길 스마일게이트RPG 대표는 "음원 정식 발매를 통해 엘가시아 대륙 스토리 후반부를 장식하며 수많은 모험가들 사이에서 화제가 된 'Sweet Dreams, My Dear'를 더욱 많은 사람들이 감상하고 감동을 나눌 수 있기를 기원한다. 스마일게이트 RPG는 '게임을 추억을 남겨야 한다'는 개발 철학을 담아 앞으로도 완성도 높은 OST를 선보이기 위해 최선을 다할 것이다"고 소감을 전했다.

문원빈 한경닷컴 게임톡 기자