크래프톤, 1분기 역대 최대 매출 5230억원…해외 비중 95%

크래프톤(대표김창한)이12일, 2022년1분기실적을잠정공시했다.
크래프톤의2022년1분기실적은한국채택국제회계기준(K-IFRS)을적용한연결재무제표기준으로매출액5,230억원,영업이익3,119억원,당기순이익2,452억원을기록했다.전년동기대비13.5%,전분기대비17.8%증가한역대최대분기매출액을기록했다.영업이익은마케팅비등영업비용감소및주식보상비용등일회성비용등의제거로비용이정상화되며,전년동기대비37%,전분기대비626%로대폭증가했다.
2022년1분기는배틀그라운드IP가플랫폼별로균형잡힌성장세를보인분기였다. PC분야매출은전년동기대비61%증가,전분기대비소폭감소한1,061억원을기록했으며,콘솔은전년동기대비274%,전분기대비124%증가해모든플랫폼에서견조한성장세를기록했다.
배틀그라운드모바일이기여한모바일분야매출은전년동기대비5%,전분기대비30%증가한3,959억원을달성했다.특히IP콜라보레이션및탄탄한라이브서비스구조를기반으로유저의관심과충성도가계속해서높아져매출이확대됐다.
2022년1분기해외시장에서의매출은전체매출중95%를차지했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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