노벨상 받은 콘스탄틴 노보셀로프 교수, UNIST서 특강

2010년 노벨물리학상 수상자…'엉뚱한 것도 시도해보는 창의성' 강조울산과학기술원(UNIST)은 노벨물리학상 수상자인 콘스탄틴 노보셀로프(Sir Konstantin Sergeevich Novoselov) 영국 맨체스터대 교수를 초청해 전문가 세미나와 대중 강연을 열었다고 11일 밝혔다.노보셀로프 교수는 '꿈의 신소재'로 불리는 그래핀(Graphene) 발견의 공로를 인정받아 2010년 노벨물리학상을 받았다.노보셀로프 교수는 9일 열린 전문가 세미나에서는 '미래를 위한 물질'(Materials for the Future)이라는 주제로 그래핀을 비롯한 2차원 물질의 연구 동향과 전망을 소개했다.세미나에는 UNIST 화학과, 에너지공학과, 신소재공학과 등의 연구진이 참석했다.10일 열린 대중 강연에서는 '발견을 위한 길'(Path for Discovery)이라는 주제로 울산과학고와 한국과학영재학교, 대구과학고 등 고등학생과 UNIST 재학생 등 200명을 대상으로 새로운 주제를 찾고 문제를 풀어나가는 비결을 알려줬다.노보셀로프 교수는 자신과 안드레 가임 교수가 스카치테이프에 연필심을 붙여가며 그래핀 한 층을 분리했던 일화를 소개하며 다소 엉뚱해 보이는 것이라도 시도해보는 창의성을 강조했다.한편 노보셀로프 교수는 노벨상 수상 전인 2010년 8월 그래핀 심포지엄을 위해 UNIST를 처음 방문했고, 저차원탄소혁신소재 연구센터의 명예소장을 지내는 등 UNIST와도 인연이 깊다.노벨상 이후에는 2011년 4월과 2016년 9월 UNIST를 다시 방문했고, 2016년 9월부터 2년간 특훈교수로 임용돼 UNIST 연구진과 공동연구도 진행했다./연합뉴스