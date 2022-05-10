넷마블 미국 자회사 잼시티, 블록체인게임 '챔피언스' 트레일러 공개

넷마블(대표권영식,도기욱)은북미자회사잼시티(Jam City)의블록체인기반모바일신작'챔피언스:어센션(Champions: Ascension)'에백서(White paper)및공식트레일러를공개했다고10일밝혔다.
백서에는챔피언의특성,에센스(Essence),마시나(Massina),다이아몬드(Diamond)등유틸리티토큰의순환구조,게임의재미를더하기위한잼시티만의기술적노하우등이담겨있다.잼시티는향후점진적인업데이트를통해새로운유틸리티토큰들을공개할예정이며,이를기반으로모든이용자들이즐길수있는지속가능한블록체인게임을만들어나갈계획이다.
이와함께새롭게공개된공식트레일러에서는'챔피언스:어센션'의다양한챔피언(캐릭터)들이등장해공격및방어스킬과대쉬(Dash)등을선보이며게임에대한기대감을높였다.
잼시티는지난2월게임내가장높은어센션등급(Ascension tier)챔피언으로구성된한정판프라임이터널스(Prime Eternals) NFT를선보인바있다.이터널스보유시게임내에서전용토큰을획득함으로써타플레이어들이이용할수없는다양한특전을얻게된다.
'챔피언스:어센션'은천년간평화를유지해온마시나(Massina)세계에서펼쳐지는RPG배틀게임으로,챔피언을훈련시키고장비를갖춰전투에참여하는방식으로진행된다.이용자중심으로구성된판타지세계관내에서다른플레이어와의대전을통해보상을획득하고,이를NFT형태로소유할수있는것이특징이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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