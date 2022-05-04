'배틀그라운드', 훈련장에 '1대 1 아레나' 추가

크래프톤(대표김창한)이'PUBG:배틀그라운드(PUBG: BATTLEGROUNDS,이하배틀그라운드)'의17.2업데이트내용을공개했다.
업데이트에서는실전과비슷한환경에서이용자간실력을겨룰수있는전용경기장'1대1아레나'가훈련장에추가됐다.이용자는매치신청혹은아레나외곽에위치한간판을통해아레나에입장할수있다.매칭성공시아레나입장전착용한무기로전투를진행하게되며,착용한무기가없을경우기본무기가제공된다.총세번의라운드에걸쳐전투가진행되며두번의라운드를먼저이기는이용자가승리한다.다른이용자들의전투관전도가능하다.관전자로아레나에입장할경우관전공간으로이동되고1대1전투현황이실시간으로화면에노출된다.
일부전술장비와무기의밸런스조정이진행됐다.중거리정찰기능을포함한스포팅스코프는이용자의견을바탕으로성능이하향조정된다.적탐지가능거리가최대1km에서600m로변경되었으며,스코프모드사용시자동으로생성되던패시브마커(하얀색표시)는발사키를길게누른후적탐색이완료되어야생성된다.패시브마커를가진적을액티브마커(붉은색표시)로표시하기위해서는시야중앙에위치한직사각형영역에적을노출한후발사버튼을누르면마커가변경된다.
5.56mm탄을사용하는DMR은상향조정된다. Mk12는총기반동제어에대한이용자들의부담감을줄이기위해반동회복이향상되고반동속도밸런스조정이이뤄졌다.꾸준한사용률을보이고있는Mini14는대미지가47에서48로소폭증가했다.태이고맵에서만나볼수있었던박격포는이번업데이트를통해헤이븐을제외한일반전모든맵에서월드스폰된다.전략무기로서의잠재력을끌어올리기위해설치각도가확보되지않은경우나물을제외한모든지형에서설치가능하도록변경되었고,주무기슬롯대신인벤토리슬롯을사용하게된다.
새로운로테이션도맵에적용된다.일반전에는▲에란겔,▲미라마,▲태이고,▲사녹,▲비켄디가오픈되며,경쟁전에는▲에란겔,▲미라마,▲태이고가오픈된다.
이외에도▲투척무기쿠킹타이머UI도입,▲파밍추천기능추가,▲운전석아이템사용기능추가,▲사용자지정매치내훈련장추가,▲사녹내B.Duck장식추가등의업데이트를진행했으며,▲미라마,파라모,헤이븐,카라킨일부날씨색감,▲태이고맵관련버그,▲클리핑버그등을수정했다.
배틀그라운드한국파트너김블루와스트리머컬래버레이션아이템도출시한다.이번컬래버레이션을통해이용자는김블루만의개성을담은의상,무기,스프레이등다양한아이템을만나볼수있다.해당아이템은인게임상점에서5월4일부터7월27일까지판매된다.
배틀그라운드17.2업데이트는테스트서버에서3일진행됐으며,라이브서버에서오는11일부터진행된다.라이브서버업데이트와함께'서바이버패스:갤럭시스쿼드'가시작된다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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