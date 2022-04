'매직: 더 개더링', 신규 세트 '뉴 카펜나의 거리' 출시

해즈브로(Hasbro)의 자회사 위저즈 오브 더 코스트(이하 위저즈)가 세계 최초 전략 트레이딩 카드게임(TCG)'매직:더 개더링(Magic: The Gathering,이하 매직)'의 신규 세트 '뉴 카펜나의 거리(Streets of New Capenna)'를29일예고편과 함께 공식 출시했다.



뉴 카펜나의 거리 세트는 완전히 새로운 아르데코 스타일의 뉴 카펜나라는 대도시를 배경으로 세계관이 구성되고,이 도시를 장악하기 위해 겨루는 다섯 범죄 패밀리를 중심으로 스토리가 전개된다.이번 세트에는281장의 새로운 카드가 포함되며,MTG아레나와 테이블탑에서 모두 이용 가능하다.



천사들이 건설했지만 악마들이 지배하는 도시 뉴 카펜나는 호화로운 파티와 품격 있는 시민 아래 사악한 치부를 감추고 있다.교활한 다섯 패밀리는 마법 강화 능력이 있는 희귀 자원 '헤일로(Halo)'의 공급을 장악하려 다투고 있다.하지만 더 큰 위협이 뉴 카펜나에 밀어닥치자 패밀리 간 갈등이 전면전으로 번지지 않도록 하는 것은 플레인즈워커 비비안(Vivien)과 엘스페스(Elspeth)에 달려 있다.



플레이어는 저마다 보스가 있고 고유한 대표 기능을 가진3색의 다섯 패밀리(옵스큐라,마에스트로스,리베티어즈,카바레티,브로커즈)중 가담하고 싶은 패밀리를 선택할 수 있다.



카펜나의 거리는 드래프트 부스터,세트 부스터,콜렉터 부스터뿐만 아니라 플레이어가 선택한 패밀리에 따라 각 패밀리의 테마 부스터와 커맨더 덱으로 이용할 수 있다.



뉴 카펜나의 거리 신규 세트 출시를 기념해 다양한 이벤트와 프로모션이 펼쳐진다.부스터 박스 구매 시 '말썽꾼,작시스' 포일 카드를 증정하는 프로모션(한정 수량)외에도 매직공식카페에서는 박스 제품에 동봉된 국내 한정 박스 토퍼를 인증하면 추첨을 통해 문화상품권을 증정하는 페이백 이벤트가5월15일까지 진행된다.

서동민 한경닷컴 게임톡 기자