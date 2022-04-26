'뉴스테이트 모바일', '니어 오토마타'와 컬레버레이션 진행

크래프톤(대표이사김창한)은모바일배틀로얄'뉴스테이트모바일'이스퀘어에닉스의'NieR(니어)시리즈'와컬래버레이션을진행한다고밝혔다.
4월29일부터5월19일까지NieR시리즈인'NieR:Automata(니어:오토마타)'와'NieR Replicant ver.1.22(니어레플리칸트ver.1.22)'테마의콘텐츠를게임에서만나볼수있다.
NieR:Automata의대표캐릭터인2B와9S, NieR Replicant ver.1.22의주인공과카이네(Kaine)의코스튬이게임에추가된다. NieR시리즈테마의이모트와무기및차량스킨등도함께추가되며,모든아이템은5월19일까지NieR시리즈테마크레이트를통해획득할수있다.
컬래버레이션기간동안인게임보상이벤트도진행한다.테마미션을완료한이용자에게는NieR시리즈프로필아이콘,프로필프레임및프레임효과등프로필커스터마이징에활용할수있는아이템을제공한다.
뉴스테이트모바일의박민규총괄프로듀서는"NieR시리즈에서완벽하게구현해낸매력적인종말이후의세계를뉴스테이트모바일에접목시키는것은게이머들을뉴스테이트모바일로끌어들이는가장자연스러운방법중하나가아닐까생각한다"며, "크래프톤의많은임직원들이NieR시리즈의열렬한팬이기때문에협업기회가주어졌을때기대감을감출수없었다.양사게임의팬들이이번컬래버레이션을좋은게임경험으로즐길수있길바란다"고말했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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