교사 출신 박진영 스탠퍼드 연구조교수, 이산수학계 난제 해결

'칸-칼라이 추측' 증명 최근 성공해 수학계 화제국내에서 수학 교사로 일하다가 미국에 가서 박사학위를 받고 연구 중인 한국인 수학자가 이산 수학 분야 난제 중 하나인 '칸-칼라이 추측'을 증명해냈다.25일 미국 캘리포니아주 소재 스탠퍼드대 등에 따르면 박진영 미국 스탠퍼드대 연구조교수는 같은 대학 소속 박사과정생 후이 투안 팜 씨와 함께 '칸-칼라이 추측 증명'(A Proof Of The Kahn-Kalai Conjecture) 논문을 최근 프리프린트(학술지 출판 전에 사전 공개되는 논문)로 공개했다.칸-칼라이 추측은 지난 2006년 미국 럿거스대학교 제프 칸 교수와 이스라엘 히부르 대학교 질 칼라이 교수가 제기한 문제로, 다양한 시스템에서 발생하는 '상 전이'(phase transition)의 정확한 지점을 결정하는 것과 관련이 있다.상 전이가 발생하는 정확한 지점을 계산하는 것은 매우 어려운데, 박 교수는 동료 연구자와 함께 칸-칼라이 추측이 참이라는 것을 증명해 냄으로써 상 전이가 발생하는 정확한 지점의 근사치를 계산해 낼 수 있다는 사실을 밝혀냈다.박 교수는 2년 전 칸 교수 등과 함께 해당 문제를 약한 수준에서 증명했으나 이번에 간단하고 직접적인 논거를 바탕으로 이를 완벽하게 증명해내는 데 성공했다.당시 칸 교수와 함께 그가 증명해낸 연구 결과는 지난해 수학계 최고 저널 중 하나인 수학 연보(Annals of Mathematics)에 게재된 바 있다.박 교수는 2004년 서울대 수학교육과를 졸업한 후 서울 용강중학교, 세종과학고등학교에서 수학 교사로 약 7년간 근무했으며, 미국에 가서 2020년 럿거스대에서 박사 학위를 취득했다.그는 미국 프린스턴 고등연구소(IAS)를 거쳐 스탠퍼드대에서 활동 중이다./연합뉴스