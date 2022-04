플랫타익스체인지, 상장사 드림시큐리티와 보안-블록체인 전략제휴

블록체인 전문기업이자 한국 코인마켓 거래소를 운영 중인 '(주)플랫타이엑스'는 국내 최고 인증 보안 전문기업 '드림시큐리티'와 최근 전략적 업무 협약을 맺었다.



이번 계약은 IT 블록체인 보안전문기업과 가상자산거래소간의 의미있는 '시너지'로 이어질 것으로 보인다.



코스닥 상장사 '드림시큐리티'는 블록체인 기반 보안솔루션 개발 등을 통해 급변하는 IT 패러다임을 선도해왔다는 평을 받았다.



기술적, 정책적 조건들을 충분하게 구축한 상태에서 현재 은행 실명확인 입출금 계정 발급을 준비 중인 리버스 전문 거래소 '플랫타익스체인지' 양사의 협업 의지와 향후 시너지 효과는 매우 유의미할 것으로 예상된다.



'드림시큐리티'가 강점을 보이는 암호 인증 원천기술 및 각종 보안 솔루션과 서비스는 블록체인 생태계 구축과 NFT(대체 불가능 토큰), 메타버스 등으로의 사업 확장 그리고 최종적으로 글로벌 가상자산 뱅킹 토탈 플랫폼을 지향하는 '플랫타익스체인지'에게 큰 힘이 될 것으로 보인다.



강준우 플랫타익스체인지 대표는 "향후 한층 더 강화된 거래소 보안 솔루션 적용과 가상자산 수탁서비스 구현, NFT와 관련된 신규서비스 론칭, STO 시스템 개발 및 서비스 적용, OTC 거래 서비스 구현 등 블록체인 기반 디지털자산 유동화 분야로의 확장을 추진할 것"이라고 밝혔다.



드림시큐리티측 관계자는 "NFT, DeFi/DEX 마켓 지원, 멀티 메인넷 지원, 블록체인 및 가상자산 전문 지식 창고인 크립토 포털(Crypto Portal) 서비스 추진 등 다른 업체와 차별화된 가상자산거래소 '플랫타익스체인지'의 미래비전에 동참하기로 최종 결정했다."며 양사의 시너지에 대한 큰 기대를 밝혔다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자