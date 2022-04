㈜쉐어웨이 박찬동 CMO, 안혜주 대표이사, 대한네일미용사회 손휘성 사무총장, 강문태 회장(왼쪽부터). 사진=시니스트

㈜쉐어웨이 박찬동 CMO, 안혜주 대표이사, 대한네일미용사회 강문태 회장, 손휘성 사무총장(왼쪽부터). 사진=시니스트

주식회사 시니스트의 뷰티사업 계열사인 주식회사 쉐어웨이가 대한네일미용사회와 지난 2월 22일 뷰티산업의 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결하였다.



양 기관은 글로벌 무한경쟁 시대를 맞아 IT환경의 변화에 따른 상호 협력 및 조력을 통해 성공적인 사업협력을 위하여 전략적인 제휴관계를 맺고, 제휴 관계 업무협의를 위한 협력체계를 구축하기로 하였다.



앞으로 유저 트렌드와 시장 정서를 반영한 뷰티 플랫폼 및 O2O(Online to Offline, 온라인과 오프라인 연결)시장의 개척과 활성화를 위해 적극적으로 협력하기로 하였다.



쉐어웨이의 지주사 시니스트는 글로벌 '블록체인 콘텐츠 리워드 플랫폼'을 목표로 블록체인(BlockChain), 핀테크(Fintech), 뷰티(Beauty), NFT(Non-Fungible Token), P2E(Play to Earn), R2E(Read to Earn), 모바일 게임, K-POP, 한류(K-Wave) 등 다양한 콘텐츠를 통해 '어댑터 블록체인 생태계'를 확장시켜 나가고 있다.



'어댑터 블록체인 생태계는' 2019년 삼성 공식 에코-콘텐츠(Eco-Contents) 파트너십 계약을 시작으로 2021년 4월 일본의 최대 한류 콘텐츠 제공회사인 '에이아이에스이(AISE)'와의 한류 플랫폼 구축을 위한 업무협약을 발표했다.



그리고 자회사인 주식회사 팬브릿지를 통해 2021년 10월 K-POP 한류 플랫폼인 '포도알(PODOAL)'서비스를 런칭하였고, 2021년 12월, 글로벌 9500만 다운로드의 모바일 낚시게임 '피싱훅' 시리즈를 기반으로 한 P2E, NFT 낚시게임 개발 착수 발표와 인도네시아 법인 설립을 알리며 생태계 내 콘텐츠 확장과 글로벌화를 만들어 나가고 있다.



또한 2월 24일 KB국민은행과 업무협약을 체결을 통해 핀테크 사업 부문을 확장시키면서 사업 프로젝트의 안전성과 확장성을 검증하며 '어댑터 블록체인 생태계'를 빠른 속도로 성장시키고 있다.



이번 쉐어웨이와 대한네일미용사회의 업무협약은 '어댑터 블록체인 생태계' 중 뷰티 콘텐츠 확장을 알리는 신호탄이다. 앞으로 쉐어웨이의 뷰티 플랫폼은 어댑터 생태계 내의 핀테크, 블록체인 및 다양한 콘텐츠들과 연계되어 시너지 효과가 있을 것으로 예상된다.



주식회사 쉐어웨이의 안혜주 대표이사는 "뷰티 시장을 이끌고갈 IT 기업의 여성 창업자로서 다수의 뷰티 매장 원장과 디자이너들로부터 예약의 편리함과 사용성 개선 및 저렴한 사용료 등 뷰티 서비스 시장의 니즈를 실현시키고자 뷰티플랫폼 서비스를 창업하게 되었다"고 말했다.



이어 "기존의 복잡한 서비스 구조를 심플하게 개선하고 트렌디한 정보전달 및 감성을 더한 스마트 뷰티 플랫폼을 개발하고 MZ 세대의 온라인 소통문화와 비대면 선호 성향을 적극 서비스에 반영하여 20~30대 고객층을 겨냥한 뷰티서비스로 거듭나기 위해 노력중이다."면서 뷰티 플랫폼에 대한 남다른 관심을 드러냈다.



추가로 이번 업무협약에 대해서는 "향후 뷰티 시장의 새로운 방향인 디자이너의 개인화 서비스와 자발적인 뷰티 소통창구로서 역할을 할 수 있는 플랫폼으로 발전하기 위하여 '대한네일미용사회'와의 MOU협약은 그 출발을 함께 한 것이라는 의미가 크다"고 전했다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자