IT 상품·서비스 전용 공공조달 플랫폼 '디지털서비스몰' 운영

클라우드·소프트웨어 등 신기술 기반 상품 공공구매 활성화조달청은 14일부터 정보통신기술(IT) 상품·서비스 전용 공공조달 플랫폼인 '디지털서비스몰'(https://digitalmall.g2b.go.kr)을 운영한다.디지털서비스몰은 클라우드, 빅데이터, 인공지능 등 IT 신기술에 대한 공공수요 확대 요구에 대응하기 위해 관련 상품·서비스를 한 곳에서 편리하게 구매할 수 있도록 구축한 쇼핑몰이다.클라우드 등 디지털 서비스, 상용소프트웨어(SW), 공개 SW 유지관리, 데이터 거래, IT전문가 지원 서비스 등 공공기관이 필요로 하는 다양한 IT 상품·서비스를 공급한다.공공기관이 클라우드 서비스를 쉽게 이용할 수 있도록 견적 요청 및 협상 기능 전자화, 과학기술정보통신부 이용지원시스템과 연계한 계약 절차 간소화 등의 서비스를 제공한다.나라장터를 통해 발주되는 정보화 사업의 사전규격을 공개하고 공고, 낙찰현황 등 다양한 정보를 제공해 조달 업체 등 이용자에게 편의를 제공한다.김정우 조달청장은 "디지털 신기술에 대한 공공기관의 수요를 파악해 IT 상품·서비스 구매에 불편함이 없도록 하고, 업계에는 공공판로를 제공해 관련 산업 성장을 적극적으로 지원하겠다"고 말했다./연합뉴스