주식투자자 70% "재건축규제 완화 기대감 '오하임아이엔티' 날갯짓"

사진=오하임아이엔티 홈페이지

두나무(대표 이석우)가 4월 둘째 주 국민 증권 애플리케이션 '증권플러스'에서 진행한 설문 조사의 결과를 발표했다.



주식 투자자들은 재건축 규제 완화 기대감에 '오하임아이엔티'의 주가에 훈풍이 불 것으로 예상했고, 'SK바이오사이언스'가 자체 개발 중인 코로나 백신을 세계보건기구(이하 WHO)에 긴급 사용 백신 목록으로 등재 신청했다는 소식에 반등 기대감을 드러냈다.



■ 차기 정부 재건축 규제 완화 기대감... 가구 주는? 70.2% 오하임아이엔티-29.8% 한국가구



3505명이 참여한 "차기 정부 재건축 규제 완화 기대감... 가구株 훨훨 날까?" 설문에서 70.2%는 '오하임아이엔티', 29.8%는 '한국가구'를 선택했다.



지난 3월 25일, 제20대 대통령직인수위원회 국토교통부 업무 보고에서 민간중심의 주택공급 확대, 규제 정상화를 통한 부동산 시장 기능 회복을 중심으로 새 정부의 주택정책 방향 전반이 논의됐다. 이에 가구 관련주가 투자자들의 관심을 받는 모양새다.

대표적인 가구 관련주로 언급되고 있는 오하임아이엔티는 가구를 포함한 인테리어 제품 디자인을 개발하고, 국내외 협력제조사의 외주가공을 통해 제품을 생산-판매하는 기업이다. 주력 매출은 자사 브랜드인 레이디가구를 통해 발생하고 있다.



한국가구는 가정용, 사무용, 주문형 가구를 국내 위탁 생산 및 수입하여 유통·판매해 가구 관련주로 언급됐다. 재건축 규제 완화 기대감에 가구주가 계속해서 부상할 수 있을지 귀추가 주목된다.



■ 코로나백신 WHO 등재 신청 돌입... SK바사 반등할까...69.2% '반등한다'



3,397명이 참여한 "코로나백신 WHO 등재 신청 돌입... SK바사 반등할까?" 설문에서 69.2%는 '반등한다', 30.8%는 '어렵다'고 답했다.



WHO에 따르면, SK바이오사이언스는 지난달 초 WHO에 자체 개발 코로나19 백신 'GBP510'을 긴급사용 백신 목록으로 등재하기 위한 참여의향서(EOI)를 제출했다. WHO는 GBP510에 대해 '검토 중(EOI under review)'이라고 밝혔다.



최근 SK바이오사이언스는 온라인 기자간담회를 통해 GBP510에 대해 3분기까지 영국, 유럽의약품청(EMA), WHO 허가 등을 완료하고 국내 포함 글로벌 시장에 선보일 계획이라고 밝히기도 했다. GBP510은 SK바이오사이언스가 미국 워싱턴대학 약학대 항원디자인연구소와 공동 개발한 합성항원 방식의 백신 후보물질이다.

SK바이오사이언스는 올해 상반기 상용화를 목표로 개발 중인 GBP510과 함께 다양한 코로나19 대응 백신 파이프라인을 구축할 예정이라고 밝혀, 추후 주가 반등의 불씨가 될지 이목이 쏠린다.



증권플러스 커뮤니티 탭에서는 매주 증시를 뜨겁게 달군 주요 이슈로 설문이 진행된다.



증권플러스 커뮤니티 4월 둘째 주 이슈 종목



