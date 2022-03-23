크래프톤, 솔라나와 블록체인 및 NFT 사업 협약

크래프톤(대표김창한)은블록체인기업솔라나(Solana)와블록체인/NFT(대체불가토큰)게임및서비스의디자인과마케팅을위한업무협약을체결했다고23일밝혔다.
이번협약을통해양사는솔라나블록체인에기반한블록체인/NFT게임과서비스의개발및운영을위해장기적인협력관계를구축해나간다.블록체인게임마케팅,디자인을비롯한다양한블록체인기술관련협업을진행하고,블록체인분야에대한투자기회를함께모색하는공동투자협력에대해서도합의했다.
솔라나는확장가능하고사용자친화적인앱구축이가능하도록만들어진분산형블록체인이다.세계적인고성능블록체인중하나로,보안이나결합성등을손상시키지않으면서예측가능한확장솔루션을제공하여개발자들에게장기적인빌드를지원한다.한번에수만개의스마트계약을처리할수있는단일'글로벌스테이트(global state)'와짧은지연시간과1초미만의완결성을제공하는탈중앙화시계'프루프오브히스토리(Proof of History)'가솔라나의성능을주도하고있다.
크래프톤관계자는"크래프톤은웹3.0생태계를함께구성해나갈파트너로서솔라나를포함해높은기술력을보유한블록체인기업및다양한커뮤니티와의협업을적극적으로전개하고있다"며,"솔라나는빠른속도와저렴한수수료가강점인글로벌고성능블록체인중하나로,웹3.0생태계와기술을잘보여주고있다.이번협업을통해게임의블록체인접목에관련된인사이트와노하우를습득하여사업전개속도를높여갈예정"이라고말했다.
크래프톤은1월27일정기사내소통프로그램'크래프톤라이브토크'를통해,전세계적으로사랑받는'PUBG:배틀그라운드'게임의개발역량과운영경험을바탕으로웹3.0및NFT사업진출을공식화한다고밝혔다.이후,서울옥션블루,엑스바이블루,네이버제트(제페토)등NFT,메타버스,블록체인과관련된다양한분야의파트너사들과협업및투자를발표했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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