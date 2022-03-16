'스매시 레전드' 대규모 리뉴얼…원하는 레전드 선택 가능

크래프톤(대표김창한)의독립스튜디오5민랩(대표박문형)은실시간PvP액션게임'스매시레전드(Smash Legends)'가이용자친화적시스템구축을위해대규모리뉴얼업데이트를진행했다고밝혔다.
'스매시레전드'는5민랩이자체개발한실시간PvP액션게임이다. 3분이내의짧은플레이타임과시원한타격감,간편한조작을특징으로,글로벌550만다운로드를기록했다.고전동화를재해석한총25종의매력적인캐릭터들과3개의모드(점령,배틀로얄,결투)를제공하며,멀티플랫폼타이틀로서모바일과PC(Steam)상의크로스플레이를지원한다.
이번업데이트는5민랩이자체퍼블리싱을시작하면서공개하는첫업데이트로,▲게임시스템개편을통해이용자친화적시스템을구축한것이핵심이다.또,▲레전드(캐릭터)성장시스템과▲시즌체험레전드를추가했으며,▲경쟁전의추가도함께예고했다.
게임시스템에서가장크게개편된부분은랜덤뽑기형식이었던레전드획득방식을게임내재화를통해선택해획득할수있도록변경한것이다.이제이용자들이원하는레전드를원하는시점에손쉽게이용할수있게됐다.
레전드숙련도,재능획득,경험치등의성장시스템을추가하여,꾸준히플레이한이용자에지급되는보상을확대하고성장의재미도제공한다.또,이용자들에게다양한레전드의경험을제공하고자,매시즌모든이용자가무료로사용할수있는4명의시즌체험레전드를추가했다.시즌체험레전드는획득후8주간이용가능하며,시즌체험기간이종료되어도강화수치는유지된다.시즌제로운영되어목표의식과집중력을요하는경쟁전은4월12일에추가될예정이다.
이외에스매시패스챕터1 "충격!강철마신제페타!!"가시작되어,다양한공구를무기로사용하는25번째신규레전드제페타를스매시패스구매로얻을수있다.인기캐릭터피터,신디,카이저의스포츠스킨3종과새로운점령맵도공개했다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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