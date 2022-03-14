'배틀그라운드-뉴스테이트 모바일' 도시락 나온다

크래프톤(대표김창한)이CJ프레시웨이(대표정성필)와'PUBG:배틀그라운드'와'뉴스테이트모바일'(이하배틀그라운드) IP활용을위한업무협약(MOU)을체결했다.이를통해이용자는배틀그라운드를게임뿐아니라편의점,마트, PC방,스마트스토어등일상생활속에서쉽게만날수있게된다.
크래프톤과CJ프레시웨이는지난8일,서울강남구테헤란로에위치한크래프톤역삼오피스에서양사주요관계자들이참석한가운데업무협약을체결했다.크래프톤은배틀그라운드IP를제공하며, CJ프레시웨이는상품개발및판매를담당한다.크래프톤은협업을통해IP를활용한폭넓은식음료상품을선보이며게임이용자와의접점을확대한다.
첫콜라보레이션상품으로'뉴스테이트모바일'속회복아이템을모티브로한'+350힐박스'도시락이출시된다.큐브스테이크와닭갈비2종으로선보이는해당제품은시중간편도시락(250~300g)대비용량을늘린350g으로개발되어든든한한끼를챙길수있다.'+350힐박스'도시락은CJ프레시웨이가식자재유통및단체급식서비스를제공하는식당,기업,학교등다양한고객사에공급되며,일반소비자는14일부터CJ프레시웨이네이버스마트스토어에서구입할수있다.
크래프톤은'+350힐박스'도시락출시를기념해오는27일까지'뉴스테이트모바일'공식카페에서댓글이벤트를진행한다.네이버스마트스토어에서판매중인제품의스크린샷을댓글로남긴이용자를추첨해'도시락박스','뉴스테이트모바일굿즈세트'등다양한선물을증정한다.또한크래프톤과CJ프레시웨이SNS를통해일반소비자대상다양한이벤트를제공할예정이다.
서동민 한경닷컴 게임톡 기자
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