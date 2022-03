네오플라이 '네오핀 토큰', 이번엔 빗썸 국내 거래소 상장

네오위즈홀딩스(대표 오승헌)의 블록체인 전문 자회사 ㈜네오플라이(대표 오승헌)는 자체 암호화폐인 '네오핀 토큰(NPT)'을 국내 대표 가상자산 거래소인 '빗썸'에 상장했다고 11일 밝혔다.



네오핀 토큰(이하 NPT)은 블록체인 오픈플랫폼 '네오핀'에서 사용되는 유틸리티 토큰이다. 지난 2월 28일 MEXC 글로벌 거래소에 첫 상장한 이후 2주도 채 안 된 기간 안에 국내 대형 거래소인 빗썸 상장에 성공했다.



향후 P&E(Play and Earn, 즐기면서 돈도 버는 게임), S2E(Service to Earn, 돈 버는 서비스), NFT(Non-Fungible Token, 대체 불가능 토큰) 등 다양한 블록체인 서비스에서 기축통화로 사용될 예정이다. NPT는 빗썸에서 원화와 BTC 마켓에서 거래가 가능하다. 오는 15일까지 선착순 및 입금, 거래 기여도에 따라 NPT를 에어드랍하는 다양한 이벤트를 빗썸을 통해 참여할 수 있다.



네오플라이는 지난 2월 가상자산 지갑, P&E, S2E, NFT 등을 아우르는 블록체인 오픈플랫폼 네오핀을 출시했다. 네오핀의 핵심 비전은 '연결'과 '확장'이다. 가상자산 지갑 서비스를 시작으로 '크립토 골프 임팩트', '브레이브나인(BRAVE NINE)', '아바(A.V.A)' 등 클레이튼 네트워크 기반의 'P&E' 게임 3종을 출시할 계획이다.



네오플라이 오승헌 대표는 "글로벌 거래소 첫 상장에 이어 2주 만에 국내 대형 거래소 상장 소식을 전할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다"며 "향후 해외 대형 거래소 상장 및 P&E 게임 출시 등을 성공적으로 진행해 네오핀의 위상을 공고히 하고, 보다 공격적으로 블록체인 사업을 전개해 나갈 것"이라고 말했다.





네오플라이는?



IT기업 네오위즈홀딩스의 자회사다. 2018년에는 사명을 '네오위즈인베스트먼트'에서 네오플라이로 변경했다.



2017년부터 블록체인 프로젝트 발굴 및 개발과 함께 이오스, 트론, 테라, 울트라 등 다양한 블록체인 노드(네트워크 참여자) 운영 사업자로 참여했다. 특히 카카오의 블록체인 전문 계열사 '그라운드X'가 개발한 글로벌 퍼블릭 블록체인 프로젝트 '클레이튼'에 투자하고 거버넌스 위원회(Governance Council) 멤버로 활동하고 있다.



P&E(Play and Earn, 돈 버는 게임), S2E(Service to Earn, 돈 버는 서비스), NFT(Non-Fungible Token, 대체 불가능 토큰) 등으로 확장 예정인 블록체인 플랫폼 '네오핀'을 2022년 2월에 오픈했다.

박명기 한경닷컴 게임톡 기자