넷이즈, '반지의 제왕: 전쟁의 시작' 사전예약 돌입

넷이즈게임즈는 모바일 게임 '반지의 제왕: 전쟁의 시작(The Lord of the Rings: Rise to War)'의 사전예약 이벤트를 3월 8일부터 시작한다고 밝혔다.



사전예약 참여를 희망하는 유저는 주요 앱 마켓과 공식 커뮤니티에 접속해 '반전 연맹 사전등록 신청하기' 버튼을 클릭하면 된다. 사전예약에 참여만 해도 초반부 게임 진행에 큰 도움을 선사할 기프트팩과 함께 어린 시절 모험 과정에서 절대 반지를 습득한 뒤, 조카이자 반지의 제왕 주인공인 '프로도'에게 전하며 이야기의 서막을 열은 '빌보 배긴스'의 프로필 사진을 받을 수 있다.



'반지의 제왕: 전쟁의 시작'은 영국의 작가 J.R.R. 톨킨의 판타지 소설 '반지의 제왕'을 원작으로 개발된 모바일 3D 전략 시뮬레이션 게임이다. 사전예약은 오는 4월 예정된 정식 서비스 직전까지 진행된다.



넷이즈게임즈 관계자는 "한국의 영화 팬들, 그리고 판타지 마니아층에게 깊은 감동과 전율을 선사할 게임으로 자리할 수 있도록 많은 노력을 기울일 것"이라고 말했다.



백민재 한경닷컴 게임톡 기자