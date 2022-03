넷이즈게임즈, '반지의 제왕: 전쟁의 시작' 첫 공개

넷이즈게임즈(NetEase Games)는 자사와 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트가 공동으로 개발한 모바일 게임 '반지의 제왕: 전쟁의 시작(The Lord of the Rings: Rise to War)'을 오는 2분기 국내 시장에 정식 서비스할 계획이라고 3일 발표했다.



'반지의 제왕: 전쟁의 시작'은 영국의 작가 J.R.R. 톨킨의 판타지 소설 '반지의 제왕'을 원작으로 개발된 모바일 3D 전략 시뮬레이션 게임이다. 국내는 물론 전 세계적으로 판타지 신드롬을 불러일으킨 '반지의 제왕' 3부작 전체의 시나리오를 비롯해 세계관, 주요 영웅들의 이야기를 담았다.



악의 군주 '사우론'의 모든 힘을 지배하는 '절대반지'를 우연한 인연으로 얻게 된 호빗족 '프로도'가 이를 파괴하기 위한 목숨 건 여정을 그린 원작과 동일하게, 유저는 절대반지를 얻기 위한 한 편의 대서사시를 써 내려가야 한다. 궁극적으로 하나의 군주 또는 영웅으로 군대를 편성하고 영토를 하나하나 확장해 나가며 '중간계(Middle-Earth)'를 통일해야 한다.



유저들은 반지의 제왕 주요 세계관인 중간계를 통치하는 총 10개의 진영 중 하나를 선택해야 한다. 선택 가능한 진영으로는 인간계 최강 국가라는 설정인 곤도르(Gondor), 기마전의 진수를 선보인 로한(Rohan), 엘프의 수호령이자 상징인 로토리언(Lothlrien), 드워프의 제작 능력이 돋보일 에레보르(Erebor) 등이다.



반대로 악의 진영으로 시작해 세계 평화가 아닌, 정복과 파괴를 목적으로 한 게임 플레이 역시 가능하게 설계되었다. 오크가 지배하는 앙그마르(Angmar), 영화 2부의 주요 배경이었던 사루만의 요새 아이센가드(Isengard), 사우론의 요새이자 악의 세력이 집결한 모르도르(Mordor)를 선택해 인간계 정복을 위한 여정을 이어 나갈 수 있다.



'반지의 제왕'에서 활약한 주요 영웅들 또한 고스란히 재현해냈다. 레골라스와 아라곤, 김리, 간달프, 에오윈 등 이야기를 감미롭게 이끌어냈던 주요 캐릭터들이 영웅 지휘관으로 등장하며, 타락한 백색의 마법사 사루만, 오크 대장으로 강렬한 인상을 선사한 러츠, 그리고 마술사왕으로 출연한 위치킹 등 악의 진영을 대표한 영웅도 출연한다.



넷이즈게임즈 관계자는 "'반지의 제왕: 전쟁의 시작'은 판타지 대표 IP와 넷이즈게임즈의 게임 개발 철학이 맞물려 완성된 결과물이라 할 수 있다"며 "원작 판타지 소설 마니아는 물론 올해로 개봉 20주년을 맞은 영화 팬층, 그리고 새로운 전략 시뮬레이션을 찾고 있는 게이머에 이르기까지 기대작으로 관심 받고 대중적으로 접근시킬 수 있도록 회사의 역량을 집중할 방침"이라고 말했다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자