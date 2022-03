[창간 10주년 칼럼] 이득우 교수 "인디게임 개발자가 메타버스 시대 주인공"

메타버스를 대표하는 게임 플랫폼 로블록스,

게임업계에 메타버스(Metaverse) 열풍이 점점 더 커지고 있다. 지난해 말 엔씨소프트, 넥슨, 넷마블 등 주요 대기업들이 게임 내에 NFT(Non-Fungible Token, 대체 불가능 토큰) 도입을 발표한데 이어, 올해는 본격적으로 메타버스 및 NFT 사업을 구체화시키는데 박차를 가하고 있다.



한편 게이머 커뮤니티에서는 P2E(Play To Earn, 돈 버는 게임)및 NFT 게임에 대한 반대 여론이 거센 가운데, 저명한 스타 개발자 피터 몰리뉴와 윌 라이트 역시 블록체인 기반의 NFT 게임을 개발하고 있는 것으로 알려져 충격을 안겨주었다.



도대체 메타버스와 P2E, NFT가 무엇이길래 평온하던 게임 생태계에 파란을 일으키고 있는 것인가? 이에 대한 여러가지 해석과 담론이 있지만 필자가 생각하는 메타버스는 간단하다. 게임 콘텐츠의 대중화다.



지금까지 게임은 게임 산업의 테두리 안에서 게이머들이 즐기는 콘텐츠였다. 하지만 코로나 팬더믹으로 인해 오프라인에서 일상을 영위하는 것이 힘들어지면서 인류는 그 행동 반경을 온라인으로 옮겨가기 시작했다. 게이밍을 위한 가상 공간은 경제, 문화, 여가 활동을 하는 다양한 콘텐츠를 담는 공간으로 변모했다. 디지털 변화에 살아남기 위해 게임을 뿌리에 둔 콘텐츠, 그것을 메타버스로 해석해도 무방할 것이다.



그렇다면 메타버스는 게임인가? 지난해 12월 게임물관리위원회에서 주최한 세미나에서 메타버스를 게임법으로 규제하는 것은 마치 '코끼리를 냉장고에 집어 넣는 것과 같다'는 표현이 나왔다. 게임 산업의 덩치를 강아지에 비유한다면, 메타버스의 덩치는 코끼리로 비유할 수 있겠다. 메타버스란 새롭게 재편될 IT 인프라와 그 안에서 동작하는 모든 콘텐츠를 포괄하는 거대한 개념인 것이다.



많은 게이머들은 메타버스, P2E, NFT 게임의 등장으로 게임의 본질이 흐려질 것으로 우려하지만, 필자는 거대해진 메타버스를 인프라와 콘텐츠라는 두 개의 영역으로 구분해 바라보아야 한다고 생각한다.



게임의 본질을 충실히 다룬 결과물이 콘텐츠라면 P2E와 NFT는 콘텐츠를 담는 인프라에 관련된 개념이다. 이는 비단 게임 산업뿐만 아니라 인터넷 IT 산업에도 동일하게 적용된다. 주요 게임 기업과 인터넷 기업들이 앞다투어 NFT를 도입하는 것은 새로운 인프라를 확중하는데 그 목적이 있다. 비유하자면 지금은 땅을 고르고 전기와 수도를 설치하는 상황인 것이다.



지금으로부터 10년 전인 2012년은 카카오 게임으로 통칭되는 소셜 모바일 게임이 시장에 선보인 해다. 게임의 배포 방식도 이때 함께 변했다. 거대 플랫폼에서 오픈 마켓으로 이동한 것이다. 모바일 게임이 활성화되면서 기존 게임 유저들 사이에서는 자동 전투, 페이투윈(P2W), 부분 유료화 등과 같은 새로운 시스템에 대한 부정적인 여론이 있었지만, 새로운 사용자가 유입되면서 모바일 게임 시장은 해마다 성장해 이제는 PC와 콘솔 마켓을 모두 합친 규모를 넘어섰다.



메타버스란 3D 공간에 아바타가 돌아다니는 서비스가 아닌 앞으로 우리에게 다가올 새로운 인터넷 환경의 포괄적인 변화를 의미한다. 지난 10년간 게임 산업뿐만 아니라 인터넷 서비스도 끊임없이 발전해왔다. 콘텐츠의 배포도 매스 퍼블리셔에서 마이크로 채널로 세분화되고, 미디어 형식도 긴 영상에서 호흡이 짧고 강렬한 숏폼으로 변하고 있다. 앞으로 점차 게임과 인터넷을 구분짓는 장벽이 없어질 것이다.



10년 전 PC-콘솔에서 모바일로, 거대 퍼블리셔에서 오픈마켓으로, 게임 산업의 중심 축이 이동했을 때 가장 주목을 받았던 것은 시대의 변화를 발빠르게 읽고 새로운 도전을 시도했던 인디 게임 개발자들이었다. 메타버스의 인프라가 구체화될수록 그 안에서 혁신적이고 감각적인 콘텐츠를 개발하는 인디 게임 개발자들이 주목받을 것으로 생각한다.



메타버스가 구체화되기까지는 아직 시간이 필요하지만, 많은 기업과 전문가들은 창작자 커뮤니티가 메타버스 서비스의 중심이 될 것으로 확신하고 있다. 새로운 시대에 새로운 방식으로 핏이 맞는 인디 게임 개발자들이 커뮤니티에 모여 정보를 공유하고, 팬들과 소통하는 일들이 더욱 활성화될 것이다.



올해 부산인디커넥트 페스티벌에서도 인디 게임 개발자들의 커뮤니티를 활성화하기 위해 다양한 시도를 선보일 예정이다. 인디 게임 개발자들이 새롭게 달라진 환경에 모여 어떤 놀라운 콘텐츠를 만들어질지 기대된다.



글쓴이=이득우 청강문화산업대학교 교수 ideugu@ck.ac.kr

(부산인디커넥트페스티벌 심사위원장)

이득우 교수는?



청강문화산업대학교 교수. 수학과 게임 기술을 바탕으로 새로운 시대에 필요한 창작자 양성에 매진하고 있다. 총괄감독으로 부산인디커넥트 페스티벌 행사를 기획해 성공적으로 안착시켰으며, 올해는 심사위원장으로 개성넘치는 인디게임을 발굴할 예정이다.

저서로는 '유니티 게임 개발의 정석', '이득우의 언리얼 C++ 개발의 정석', '이득우의 게임 수학'이 있다.

정리=박명기 한경닷컴 게임톡 기자