[창간10주년 기획] 스팀 흥행 '로스트아크', 스마일게이트 승부수 통했다

2014년 11월 13일, 베일에 가려졌던 스마일게이트의 '프로젝트T'가 '로스트아크'라는 이름으로 세상에 처음 빛을 본 날이다. 당시 제작발표에서 '로스트아크'는 총 8분 남짓의 영상으로 공개 됐다. 당시 스마일게이트는 '로스트아크'의 콘셉트를 명확히 보여 주고 싶어 영상만 준비했다고 했다.



권혁빈 스마일게이트 창업주는 "당분간 로스트아크에 올인 할 예정이다. 스마일게이트가 노력해서 대한민국의 PC게임 발전을 이끌겠다"고 포부를 밝혔다.



8분의 영상 안에는 '로스트아크'의 강점이 모두 소개됐으나, 당시 평가는 상당히 냉정했다. "MMORPG로 제작이 가능한 콘텐츠인가" "서버 부하는 어떻게 해결할 것인가" "모바일게임 시장이 점차 커지고 있는 상황에서 PC MMORPG가 주목 받을 수 있을까" 등의 의문이 이어졌고, 질의응답 시간에도 상당수 질문이 쏟아졌다.



시간이 흘러 2022년 2월 13일, 정확히 7년 3개월이 지난 후포브스에 이런 기사가 올라왔다. 'What Is 'Lost Ark' And Why Is It Suddenly The Most Popular Game On Earth?'. 로스트아크가 뭐라고, 갑자기 지구상에서 최고 인기 게임이 됐을까?



■ 서구권 유저 마음 홀린 '로스트아크'



스마일게이트는 지난 2월 11일(현지시각) 글로벌 기업 아마존 게임즈와 손잡고 게임 유통 플랫폼 '스팀(Steam)'을 통해 북미 유럽 남미 오세아니아 등에 로스트아크를 정식 론칭 했다. 출시 2일차였던 12일 최고 동시접속자 132만 명을 달성해 스팀에서 서비스됐던 게임 중 역대 2위에 해당하는 기록을 세웠다. MMORPG 장르만 놓고 본다면 역대 1위로 그 누구도 가보지 못했던 수치다.



이 같은 흥행은 정식 론칭 이전에 예고됐다. 아마존 게임즈가 정식 출시보다 3일 먼저 게임을 플레이할 수 있는 사전 접속권한(얼리억세스)이 포함된 패키지 상품(파운더스 팩) 4종을 판매했는데, 총 150만 장에 달하는 판매고를 올렸다. 가장 가격이 높았던 플래티넘 패키지가 전체 판매 순위 1위에 올랐으며 골드, 브론즈, 실버 패키지가 나란히 차트 2, 3, 4위에 오르며 저력을 과시했다. 그 사이 최고 동시접속자 수는 53만 명에 달하는 등 로스트아크에 대한 서양 유저들의 관심도 확인할 수 있었다.



서양 유저들의 관심도는 인터넷 방송 플랫폼인 트위치TV에서도 확인할 수 있었다. 스마일게이트에 따르면 트위치 방송 최고 동시 시청자 수는 127만 명, 출시 첫 주 개설된 로스트아크 방송 채널은 11만 2000개로 나타났다.



이 같은 성과는 퍼블리셔인 아마존 게임즈도 깜짝 놀랐다. 마이크 프레지니 아마존 게임즈 부사장은 트위터를 통해 "최초의 외부 퍼블리싱 타이틀인 로스트아크가 거두고 있는 놀라운 초반 흥행에 아마존 게임즈 임직원 모두가 큰 힘을 얻고 있다"고 전했다.

■ 스마일게이트 '뚝심'으로 완성된 로스트아크



'로스트아크'는 스마일게이트의 '뚝심' 있는 개발 투자로 빛을 발한 작품이라고 할 수 있다. 개발 기간만 2011년부터 시작해 7년이 걸렸고, 그 사이 투자된 개발비는 약 1000억 원으로 알려졌다.



뚝심이라고 표현할 수 있는 이유는 당시 게임 시장 상황을 되돌아볼 필요가 있다. '로스트아크' 개발 초기라고 할 수 있는 2010년대 중반은 '모바일 혁명'이 이뤄졌던 시점으로 개발되던 PC 프로젝트들이 드롭 되거나, 모바일로 전환되기도 했다. 출시만 되면 소위 '대박'을 노릴 수 있었던 상황으로 개발 기간이 오래 걸리고 막대한 투자비가 필요한 PC 온라인 게임은 더 이상 출시 자체가 어렵게 된 것이다.



실제 넷마블은 모든 타이틀을 모바일로 출시하겠다고 밝히고 '다함께 차차차', '모두의 마블', '몬스터 길들이기', '세븐나이츠' 등 1000만 다운로드 작품들을 연이어 선보였고, 넥슨도 모바일로 체질 개선을 시도해 '히트', '도미네이션즈' 등을 선보이며 매출 신장을 이뤘다. 엔씨소프트도 2016년을 '모바일 원년'으로 공언하고 '리니지', '블레이드앤소울' 등의 대표 IP를 모바일로 출시하겠다고 밝혔다.



스마일게이트는 이런 시대적 상황에서도 PC MMORPG 팬들에게 '제대로 만든' 게임을 선보이겠다고 공언했다. 2018년 론칭 직후 35만 명이라는 최고 동시접속자 수는 이런 유저들의 기대치가 반영된 결과물이었다.



하지만 처음부터 '로스트아크'가 현재와 같은 '갓겜'으로 불리지는 않았다. 정식 론칭 후 모든 유저 관련 지표는 우하향 하며 기대에 못 미친다는 평이 줄을 이었다. 유저들은 PC MMORPG의 마지막 희망을 잃었다고 평가했다.

■ 'With RPG fans' 너 아직도 그 게임 하니?



하락세로 고전하다 반전을 이루게 된 계기는 유저들의 목소리에 귀를 기울이기 시작하면서였다. 시작은 2020년 '로아온'이었다. 1년여 간의 시즌1의 암흑기를 보내고 2020년 8월 시즌2를 업데이트하며 유저 편의성 개선을 이뤄냈고, '로아온'에서 신년에 발표했던 유저들과의 약속 36개의 항목에서 32개를 이행했다는 점을 발표 했다. 유저들의 불만사항과 개선요구 사항에 대해 게임 디렉터가 직접 사과하고 개선을 약속하는 등 솔직한 모습을 보였다.



이후 유저들은 "그래도 우리 말을 들어주는 게임사"라는 시선으로 스마일게이트 RPG를 바라보기 시작했다. 게임 내 부족한 점에 대해서는 지속적으로 요청사항을 전하면서 한편으로는 개발자들을 응원하자는 '커피 트럭'을 보내주자고 뜻을 모으기도 했다. 이 같은 소통 행보는 2021년 여름 '로아온 미니', 2021년 겨울 '로아온 윈터'로 이어졌다.



지난해 12월에 열렸던 로아온 윈터는 개발사와 유저들의 시너지가 폭발했다. 당시 금강선 디렉터는 로스트아크식 재투자라며 '매출 17%'를 포기한다고 했고, 유저들은 이에 화답해 자발적인 기부 캠페인을 열어 스마일게이트 희망스튜디오에 약 1주일간 12000명의 유저가 3억원에 달하는 기부금을 전했다. 또, 개발자들이 주로 출퇴근을 하는 판교역에 응원 광고를 게재하기도 했다.

스마일게이트 RPG는 국내 '로스트아크' 팬들과 마찬가지로 글로벌 유저들과도 소통을 중심으로 한 운영을 하겠다는 뜻을 전했다. 글로벌 정식 론칭 전 금강선 디렉터가 아마존 공식 방송 채널에 출연해 글로벌 유저들의 궁금증을 풀어줬고, 몰려드는 유저들로 인해 서버 문제가 불거지자 스마일게이트가 나서 바로 해결의 뜻을 전하는 등 유저들의 목소리에 귀 기울이고 있음을 보여주고 있다.



'로스트아크'가 지나온 길을 살펴보면 우여곡절도 많았다. 하지만 게임의 완성도를 높이기 위해 유저들과 끊임없이 소통하고, 잘못한 것은 잘못했다고, 잘하는 것은 더 잘하겠다고 솔직하게 전하며 발전해 왔다. 그 결과가 이번 글로벌 론칭에 강하게 폭발했고 전무후무한 기록을 써 내려 가고 있다.



금깅선 본부장은 최근 "로스트아크가 좋은 시절만 있던 것은 아니다"며 "어려웠던 시절에도 유저들이 조언을 많이 해 주셨고, 유저 피드백을 받아 계속 고쳐 나가는 과정을 반복하다 보니 유대감이 생겼다"고 말했다. '로스트아크'가 국내는 물론 해외에서도 인정받을 수 있는 비결이다.

백민재 한경닷컴 게임톡 기자